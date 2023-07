Boleča izpoved Kosorjeve: Očima nagnala iz hiše, ko se je jo želel dotikati pri 14 letih

Nekdanja predsednica vlade Jadranka Kosor se je v podcastu Skip or Beep na Youtube kanalu spomnila bolečega otroštva in očeta, ki jo je vse življenje ignoriral, očima, ki ga je nagnala iz hiše, ko je imela samo 14 let. Takrat se je ulegel v njeno posteljo in se jo je začel dotikati. Spregovorila je tudi o svojih dveh soprogih, v katera ni bila zaljubljena.

Pisala mu je pisma, a oče nanje ni odgovarjal

Ko je vstopila v šolo in se naučila pisati, je Jadranka Kosor začela pošiljati pisma očetu, ki ju je z mamo zapustil, ko je imela komaj dve leti. Nekega dne so se vsa pisma vrnila - neodprta. Povabila ga je tudi na maturantski ples, na katerega pa ni prišel. Otroci so jo tepli, ker je bila edina v šoli, ki ni imela očeta. Vse življenje je trpela zaradi očeta, a nanj to ni vplivalo. Ko je postala predsednica vlade, so ga novinarji vprašali, ali je ponosen, on pa je komaj izrekel: »Ne želim govoriti o tej osebi.« Kljub temu je šla na njegov pogreb in domačim izrekla sožalje.

»Bila sem njegova hči ... Nihče mi ni izrazil sožalja. Vsakič sem samo začutila praznino. Vsakič se mi je pojavila slika 7-letne punčke, ki na ograji čaka poštarja in da se oglasi oče preko pisem,« je odprla svoje srce.

»To me je sicer utrdilo do te mere, da sem bila kasneje odporna proti vsem udarcem, kajti kaj te lahko v življenju bolj boli kot spoznanje, da te lastni oče noče videti? Vsi drugi udarci v življenju so bili neprimerljivo lažji od vsega tega, zato me je kasneje pripravilo na vse ... Tisti reki 'Kar te ne ubije, te okrepi' - je najbolj neumna stvar, ki sem jo slišala v življenju! Ne, ne da te ne ubije, skoraj te ubije. Kar te ne ubije, te skoraj ubije ...« je dodala.

Očima je nagnala iz hiše

Pogosto je bila deležna udarcev svojih najbližjih, a jih je stoično prenašala. Na žalost tudi očim ni bil nič boljši od brezčutnega očeta, ki se je ulegel zraven nje v posteljo.

»Pri 14 letih sem nagnala očima iz hiše, zmetala sem vse njegove stvari. Takrat sem se postavila kot šefica družine, moja babica je vedno govorila - odnos med tabo in tvojo mamo je tak, da je videti, kot da si jo ti rodila. Zelo je trpela zaradi odhoda tistega očima, a sem ji rekla ali on ali jaz. Ne more več živeti tukaj ...,« je povedala Kosorjeva.

Kosorjeva tudi v ljubezni ni imela sreče. »Tako prvi kot drugi mož sta me osvojila dobesedno tako, da se nista ustavila, sta bila vsa goreča v osvajanju mene ... Nisem bila tip človeka, ki se hitro zaljubi, bila sem bolj previdna. Poročila sem se zato, da se njuna agonija konča, ker ne morem gledati, da delam človeka nesrečnega, da si ga ne želim,« priznava.

Srečo je našla v svojem delu, sinu Lovru in vnuku. Pred letom dni je doživela največjo izgubo - izgubila je mamo, ki ji je bila vse življenje podpora.