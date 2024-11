Biologinja svari: med porodom bi se jim lahko polomila maternica

Elon Musk že dolgo sanja o tem, da bi ljudi poslal na Mars in s svojim podjetjem SpaceX tudi pospešeno dela na tem, da bi sanje uresničil. Zaradi podnebnih sprememb, ki ne obljubljajo nič dobrega, pa vedno hujših in pogostejših vojn, grozečih pandemij in drugih grozot, ki nam grozijo, ima tudi vedno več podpornikov, ki z njim delijo te sanje, ali bi radi bili del njih. A Muskovi načrti, da bi naslednjih 30 letih poselil Rdeči planet, so po mnenju biologinje Kelly Weinersmith in njenega moža Zacha, obsojeni na propad.

Še posebej, če se bo poseljevanja lotil tako na vrat na nos, kot kaže za zdaj. »Veliko je reči, ki jih je ne vemo. Do neke mere vemo, kako se človeško telo obnaša v okolju z nizko težnostjo, to lahko opazujemo pri astronavtih, ki bivajo na Mednarodni vesoljski postaji, a kljub temu imamo premalo podatkov, in če s tako omejenim znanjem in poznavanjem Marsa tja gor pošljemo na stotine ljudi, oziroma milijon, kot načrtuje Elon, lahko iz tega nastane etična katastrofa,« pravi Kelly, ki je ob tem izpostavila predvsem težavo, ki bi jo imele ženske pri rojevanju.

Imeli bi bolj krhke kosti

Kot je pojasnila, astronavti v vesolju, kjer vlada breztežnostni prostor, vsak mesec izgubijo odstotek kostne gostote, na Marsu kosti sicer propadale počasneje, saj je tam sila težnosti nekoliko večja, a kljub temu bi bila to velika težava za nosečnice. »Si predstavljate, da dobite popadke in se sprašujete, ali bo vaša medenica sploh zdržala porod, ali pa se bo zlomila in pri tem poškodovala še otroka. To so grozljive stvari, ki so zelo realne, a o njih redki razmišljajo,« pravi biologinja, ki je sicer tudi sama velika navdušenka nad vesoljem in verjame, da bomo nekega dne kljub vsemu poselili kakšen bližnji planet, najverjetneje Mars.

A tega se je treba lotiti počasi, opozarja. »Na Zemlji smo se razvijali milijone let, da smo se prilagodili na vse okoljske in druge dejavnike in enako bi se bilo treba lotiti poseljevanja okolja, ki je tako zelo drugačno od tega, ki smo ga vajeni. To pa se zgodi z evolucijo, ne moremo kar poslati na Mars milijon ljudi, prilagojenih življenju na Zemlji, in upati na najboljše,« je še dejala biologinja.