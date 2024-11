Želi si, da bi bil Musk oče njenega otroka: Rada bi bila prva ženska, ki bi rodila na Marsu

Elon Musk že dlje resno razmišlja o tem, da bi poselil Mars. To vidi kot edino priložnost, da se človeštvo ohrani, saj je prepričan, da bodo na Zemlji prej ali slej pošli naravni viri, da bodo planet opustošili vojne, bolezni in onesnaževanje. Ustanovitelj vesoljskega podjetja SpaceX tako pospešeno razvija rakete, ki bi lahko ljudi popeljale na nam najbližji planet, zdaj pa se je našla tudi ženska, ki mu je pripravljena pomagati pri poseljevanju Marsa.

Do konca tega desetletja naj bi na Mars odpeljal prvo manjšo skupino ljudi. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Musk načrtuje, da bi še do konca tega desetletja tja odpeljal manjšo skupino ljudi, in med njimi bi rada bila tudi Švedinja Elsa Thora, ki se je ponudila, da bi Elonu ne le rodila otroka, to bi storila na Marsu in mu tako podarila prvega človeka, ki bi bil rojen na Marsu.

»Sem velika oboževalka znanstvene fantastike, zato nikoli ne bi odklonila možnosti za seks z vesoljcem. Enako velja za Elona, zdi se mi res kul in zabaven. Obožujem Elona, redno ga spremljam na omrežju X,« je med pogovorom za radijsko oddajo dejala svetlolasa 22-letnica, ki je menda s svojo zamislijo tudi že seznanila Muska, sicer zgolj prek omenjenega omrežja, a je prsata Švedinja prepričana, da je pritegnila njegovo pozornost in bo prej ali slej stopil z njo v stik.

Elon Musk, ki ima vizijo, da bo do leta 2050 na Marsu živelo že milijon ljudi, ima sicer že 12 otrok, rodile so mu jih tri ženske.