Potomci bodo zeleni in slepi

Eden od velikopoteznih načrtov Elona Muska je že nekaj časa selitev ljudi na Mars. Čeprav še ni nikomur uspelo tja poslati posadke, ustanovitelj SpaceX načrtuje, da bi lahko na rdečem planetu že čez 20 let zgradili mesta, primerna za življenje ljudi.

Tudi če bi mu to uspelo, pa življenje v tako drugačnem okolju od našega ne bo nujno dobro za tiste, ki bi se za selitev odločili, opozarjajo strokovnjaki.

Takšne upodobitve Marsovcev po mnenju biologa niso povsem za lase privlečene. FOTO: Vac1/getty Images

Da smo takšni, kot smo, je med drugim posledica tisočletne evolucije, ki nam je dala atribute, potrebne za naš način življenja. S tem, ko se ta spreminja, se počasi, a vztrajno spreminjamo tudi mi in naši potomci bodo čez nekaj generacij razvili nove sposobnosti, bolj primerne in potrebne za drugačen način življenja. Enako bi se zgodilo na Marsu, a bi bile spremembe bolj korenite, doživeli pa bi jih že otroci prvih prebivalcev.

»Njihove kosti bodo bolj krhke, mišice šibkejše, njihova koža bi lahko zaradi izpostavljenosti sevanju iz vesolja dobila zelenkast odtenek, podobno kot znanstvenofantastične knjige že dolgo opisujejo Marsovce,« je prepričan biolog Scott Solomon, ki dodaja, da bi bil lahko porod zaradi pomanjkanja gravitacije na Marsu izredno težaven in bi se vsakič končal z zlomljeno medenico. Na rdečem planetu je gravitacija 38 odstotkov šibkejša od Zemljine, planet ni obdan z magnetnim ščitom, ne ščiti ga ozon in njegova atmosfera je veliko bolj redka, zato bodo prebivalci na njegovem površju izpostavljeni močnemu sevanju iz vesolja, to pa bo vodilo v vedno več genskih mutacij in zdravstvenih težav, med najpogostejšimi bi bila po mnenju Solomona slepota.