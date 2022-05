Bill Gates svari pred novo pandemijo: Lahko bi bil virus, ki so ga ustvarili ljudje

V naslednjih dveh desetletjih nas lahko čaka nova pandemija, je v intervjuju za elDiario.es povedal milijarder in ustanovitelj Microsofta Bill Gates. »Lahko bi šlo za virus, ki so ga naredili ljudje, bioterorist, ki ga razvija in namerno širi ... Ali pa nekaj, kar prihaja iz narave. Človeška populacija raste in napadamo vse več ekosistemov. Ocenjuje se, da obstaja 50-odstotna možnost, da se v naslednjih 20 letih spopademo z naravno pandemijo, ki bo posledica podnebnih sprememb.«

Po njegovem mnenju bi moralo človeštvo pandemije uvrstiti na seznam stvari, na katere morajo biti vlade po svetu pripravljene, če želijo zaščititi svoje državljane. Za boj proti pandemijam Gates predlaga oblikovanje svetovne organizacije, ki se bo odzvala na epidemijo in mobilizirala. To bo zahtevalo 25-odstotno povečanje proračuna Svetovne zdravstvene organizacije in ekipo približno tri tisoč ljudi iz različnih okolij. Meni namreč, če je mogoče širjenje bolezni nadzorovati na ravni izbruha, cepiva niso potrebna.





Opičje koze po mnenju Gatesa ne bodo povzročile naslednje pandemije. »Če ne bi bilo pandemije koronavirusa, opičje koze ne bi pristale v novicah,« je še dodal.