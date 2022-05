Bill Gates bi storil to, da naredi konec vsakršni pandemiji

Ameriški milijarder Bill Gates je prepričan, da bi morale države investirati dodaten denar za pripravo na naslednjo pandemijo. V svoji novi knjigi Kako preprečiti naslednjo pandemijo (How to Prevent the Next Pandemic) piše, da bi morali ustanoviti novo globalno organizacijo, ki jo bi poimenoval Germ (global epidemic respons and mobilisation) - globalni odziv na epidemijo in mobilizacijo. Upravljala bi ga Svetovna zdravstvena organizacija, financirale bi ga vlade (večinoma bogate), njeni znanstveniki pa bi imeli pod lupo morebitne nove izbruhe, je pojasnil svojo idejo za Guardian.

Gates meni, da bi bilo v ekipi okoli tri tisoč ljudi, na leto pa bi stala milijardo dolarjev. »Zapraviti moramo milijarde, da prihranimo bilijone,« je Gates svetoval na TED predavanju in dodal, da je covid-19 lahko zadnja pandemija.

Zakaj meni, da bi ga ljudje jemali resno? »Na desetine milijonov smrtnih žrtev, bilijoni gospodarske škode,« pravi. »Za številne države je stanje slabše, kot je bila katera koli svetovna vojna. Nastali so tudi stroški, ki jih ni mogoče ovrednotiti - izguba predajanja znanja, depresije ... ,« našteva in dodaja, da bi vložili denar za to, da do nove pandemije ne bi prišlo. »In upam, da bomo vsaj za nekaj generacij previdnejši in pripravljeni vložiti milijarde, ki jih predlagam, da bi rešili življenja in prihranili bilijone, kolikor nas je covid-19 stal«.

Prepričan je, da so »cepiva čudež«, kar se je pokazalo tudi pri zamejitvi smrtnih žrtev otrok zaradi bolezni rotavirus, hepatitis C ... »Cepiva so čudež in neverjetno je, da lahko kdo trdi nasprotno. Za cepiva sem porabil na desetine milijard dolarjev in z njimi ne služim. Pojma nimam, zakaj bi si kdo to mislil. Svoj denar sem zaslužil s programsko opremo in tudi Warren Buffett, ki financira fundacijo, ni zaslužil s cepivi« se je Gates odzval na zarote proticepilcev, ki mu očitajo, da je s cepivi nadzoroval populacijo in koval dobičke.