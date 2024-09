Bill Gates je teh 15 stvari napovedal že pred 25 leti

Na prelomu v novo tisočletje je Bill Gates, soustanovitelj Microsofta, v svoji knjigi Business @ the Speed ​​​​of Thought podal vrsto tehnoloških napovedi. To seveda ne pomeni, da je Gates Nostradamus, ampak da je že leta 1999 globoko razumel tehnologijo in smer, v katero se giblje.

Tukaj je 15 Gatesovih napovedi, ki so se uresničile.

Spletna mesta za primerjavo cen

Gates je pričakoval razvoj spletnih strani, ki bodo omogočale primerjavo cen različnih izdelkov. Danes takšne platforme olajšajo iskanje najboljših ponudb v skoraj vseh panogah.

Mobilni telefoni

Gates je v svoji knjigi napovedal vseprisotnost mobilnih telefonov. Zapisal je, da bomo »vsak dan nosili majhne naprave, ki nam bodo omogočale, da bomo nenehno povezani in poslovali kjerkoli že bomo«. Današnji pametni telefoni daleč presegajo to vizijo.

Spletne finančne storitve

Gates je napovedal, da bodo ljudje plačevali račune, upravljali finance in komunicirali z zdravniki prek interneta. Danes uporabljamo storitve internetnega bančništva in telemedicine, ki omogočajo enostavnejše upravljanje financ in zdravja.

Virtualni pomočniki

Čeprav ni natančno napovedal Alexe ali Sirija, je Gates zamislil osebne pomočnike, ki bi sinhronizirali naprave, zbirali informacije in olajšali vsakodnevna opravila. To je danes realnost s številnimi virtualnimi pomočniki.

Domači nadzorni sistemi

Gates si je zamislil nenehne video prenose, ki nas obvestijo, ko nekdo obišče naš dom v naši odsotnosti. Današnje naprave, kot je sistem Google Nest, omogočajo prav to.

Družbena omrežja

Gates je opisal »zasebna spletna mesta« za družino in prijatelje. Čeprav družbena omrežja, kot so Facebook, X in Instagram, niso popolnoma zasebna, omogočajo stalno povezanost z določenimi skupinami ljudi.

Samodejno ustvarjeni oglasi

Gates si je zamislil programsko opremo, ki bi na podlagi naših dejavnosti in nakupov predlagala ponudbe in aktivnosti na destinacijah. Danes oglaševalski algoritmi uporabljajo podobne podatke za prilagajanje oglasov našim interesom.

Pametni oglasi

Verjel je tudi, da bodo naprave poznale naše nakupovalne navade in prikazovale oglase glede na naše želje. Ta oblika ciljanega oglaševanja je danes zelo prisotna na internetu.

Razprave v realnem času

Gates si je zamislil storitve, ki bi omogočale razprave na primer o športnih dogodkih v realnem času. Družbena omrežja in športni forumi danes omogočajo navijačem spremljanje tekem in komentiranje dogodkov v živo.

Povezave med televizijskim prenosom

Gates je napovedal, da bodo televizijske oddaje vključevale povezave do ustreznih spletnih mest in vsebin, povezanih s programom. Današnje oddaje pogosto ponujajo kode QR ali URL-je, ki gledalce usmerjajo do dodatnih informacij.

Virtualni forumi za razpravo o družbenih vprašanjih

Gates si je zamislil platforme, kjer bi državljani lahko razpravljali o lokalnih vprašanjih prek interneta. Danes se ta vizija uresničuje prek številnih spletnih skupnosti in forumov.

Interesne spletne skupnosti

Napovedal je, da bodo ljudje povezani na podlagi interesov in ne lokacije. Danes platforme, kot je Reddit, ljudem z enakimi interesi omogočajo globalno povezovanje, ne glede na to, kje živijo.

Programska oprema za vodenje projektov

Gates si je zamislil programsko opremo, ki bi olajšala delo poslovnih skupin. Aplikacije, kot sta Slack in Microsoft Teams, so danes ključna orodja za komunikacijo in organizacijo v sodobnih pisarnah.

Spletno zaposlovanje

Gates je napovedal, da bodo ljudje lahko iskali službe in se povezovali z delodajalci prek interneta. Danes je LinkedIn vodilna platforma za profesionalno mreženje in zaposlovanje.

Programska oprema za poslovne skupnosti

Zamislil si je platforme, ki bi podjetjem omogočile tekmovanje za projekte in sodelovanja. Danes platforme, kot sta Upwork in Fiverr, malim podjetjem olajšajo iskanje strank in služb.

Mimogrede, pred dnevi je na Netflixu izšel dokumentarec o Billu Gatesu What's Next? - Kaj sledi, poroča index.hr.