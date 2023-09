Naslednica impresivnega Gatesovega imperija danes živi tako

Phoebe Gates (21), najmlajša hči Billa Gatesa, enega najbogatejših in najvplivnejših ljudi na svetu, ne želi, da bi jo določalo bogastvo. Ima še starejšo sestro Jennifer Gates (27) in brata Roryja Johna Gatesa (24).

Čeprav je bila bogata dedinja tehnološkega mogotca, je Phoebe spoznala, da se želi osamosvojiti in ločiti od svojih staršev, milijarderja, ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa in njegove nekdanje žene, filantropke, Melinde Gates – in naredila je prav to.

Phoebe je kot študentka in nadobudna oblikovalka že veliko dosegla v svetu mode, kjer je izstopala s svojim talentom, do zdaj pa je prejela vabila na želene modne revije v New Yorku in na Pariškem tednu mode, elitne zabave in dogodke. Z nekaterimi zvezdami je postala dobra prijateljica, kot zvezdnica družbenih omrežij, ob vsem tem pa stažira za britanski Vogue.

Odraščala je v dvorcu

In medtem ko so nekateri prepričani, da je vse dosegla zahvaljujoč svojemu bogatemu ozadju, Bill in Melinda ves čas vztrajata pri tem, da sta se potrudila, da so otroci sami ustvarili svojo uspešno poslovno pot. Bill, čigar neto premoženje je ocenjeno na 107 milijard dolarjev, je večkrat izrazil strah, da bodo njegovi otroci pokvarjeni zaradi bogastva, in nekoč je dejal, da bo svoje ogromno bogastvo porabil za pomoč revnim.

Nekdanja zakonca Gates, ki sta se po 27 letih zakona ločila maja 2021, sta svoja otroka vzgajala tako, da sta jima poskušala omogočiti čim bolj normalno otroštvo. Morali so sami opravljati hišna opravila in do 14. leta starosti niso smeli imeti svojih telefonov. Kljub temu je bilo okolje, v katerem so odraščali, vse prej kot skromno. Družina je živela v 131 milijonov dolarjev vrednem dvorcu v Washingtonu, D.C., ki je imel sedem spalnic, 24 kopalnic in šest kuhinj ter lastno plažo, domači kino, telovadnico in sobo za trampolin. A Phoebe danes s svojim življenjskim slogom daje vtis, da še vedno živi mirno razkošno življenje, a veliko bolj glamurozno od povprečne študentke.

Bill in Melinda sta otroke vzgajala v skromnem duhu.

Dejavna na družbenih omrežjih

Pogosto se odpravi na luksuzna potovanja po svetu, s čimer se pohvali na svojem instagram profilu, kjer ji sledi več kot 314.000 ljudi. Jasno je dala vedeti, da se želi osamosvojiti: »V redu, sem hči svojih staršev, to mi daje velik privilegij, vendar me to ne opredeljuje,« je nekoč dejala, poroča mondo.rs.

V začetku junija je s sledilci delila fotografiji in video posnetek, kjer je videti, da se je skupaj z očetom udeležila gala dogodka. Zraven je dopisala: »Zelo sem počaščena, da sem se udeležila #Time100 z mojim očetom. Počutila sem se tako navdihnjeno z vsemi temi ustvarjalci sprememb. Vesela sem, da je @simuliu končno prepričal mojega očeta, da poskusi čaj z mehurčki.«

»Oče, hvala, ker mi dovoliš, da se vsak dan učim od tebe in se zgledujem po tvojem intelektu in delu. Predvsem pa hvala, ker si moj oče. Ljubim te danes in vedno.«

Phoebe Gates bo podedovala »samo« 10 milijonov.

