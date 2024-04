Kdo je nova izvoljenka Billa Gatesa

Čeprav naj bi bila 68-letni ustanovitelj Microsofta Bill Gates in 60-letna Paula Hurd par že dlje časa, sta se pred kratkim prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi, in sicer na deseti podelitvi nagrad Breakthrough v Muzeju akademije filmske umetnosti v Los Angelesu.

Na podelitvi nagrad Breakthrough. FOTO: Profimedia

Kdo pa je ženska, ki je Billu po ločitvi ukradla srce? Odgovore na to vprašanje ima revija People.

Vest o njuni zvezi je v javnost prišla dve leti po ločitvi Billa Gatesa od žene Melinde avgusta 2021.

Februarja 2023 je vir za People povedal, da je njuna zveza dobro znana med elito, ni pa tedaj Paula še spoznala Billovih otrok.

Par je bil na nekaj športnih dogodkih opažen skupaj že pred tem, in sicer septembra 2022 na teniškem turnirju Laver cup (in na istem dogodku oktobra 2021) in januarja 2023 na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije.

Avgusta lani sta bila gosta na zaročni zabavi Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez na prestižni jahti ustanovitelja Amazona, zasidrani ob italijanski obali.

Marca letos pa na predporočni zabavi Ananta Ambanija, sina indijskega multimilijonarja Mukesha Ambanija, kjer je nastopala tudi Rihanna.

Še preden so vzniknila namigovanja o novi romanci, je Gates povedal, da namerava po ločitvi, ki je sledila 27-letnemu zakonu, poiskati novo ljubezen. »Seveda, saj nisem robot,« je povedal za medije.

Paula je bila skoraj 30 let, do njegove smrti oktobra 2019, poročena z Markom Hurdom, izvršnim direktorjem podjetja Oracle in nekdanjim vodilnim Hewlett-Packarda.

Diplomirala je leta 1984 na univerzi Teksas v Austinu iz poslovne administracije in se dokazala v poslovnem svetu.

Po končanem šolanju je začela desetletje dolgo kariero v podjetju s programsko opremo NCR (National Cash Register), korporaciji, ki s programsko opremo oskrbuje banke in trgovce na drobno.

Sedaj je zaposlena kot programerka in organizatorka širokega spektra nepozabnih dogodkov v osebne, dobrodelne in korporativne namene, je tudi filantropinja in pomaga v razvoju znanosti.

Ima dve hčerki: Kathryn in Kelly.