Bila klinično mrtva 15 minut, vse to je videla na »drugi strani« (VIDEO)

Dr. Lynda Cramer iz ZDA, ki ima doktorat iz metafizike, je bila maja 2001 klinično mrtva 15 minut. A čeprav je bilo na »drugi strani« morda le malo časa, Lynda na posnetku na youtubu trdi, da se je v posmrtnem življenju to zdelo veliko dlje. Tako je pojasnila, da je vstala, da bi šla na stranišče, in kar naenkrat začutila, da 'lebdi'. Lynda pravi, da je videla, da njeno telo ne diha, vendar se zaradi tega ni vznemirjala.

Opazovala sem gorovje, ki je 30.000-krat večje od Mount Everesta.

Trdi tudi, da je videla modre krogle, ki brenčijo nad njenim domom, s 'čisto belo energijo' v njih.

Medtem ko so reševalci hiteli, da bi jo rešili, Lynda, pravi, da se je v tem času počutila, kot da je pet let 'v nebesih'. Poleg tega, kar je videla v svojem domu, Lynda pravi, da se spominja, da je bila na polju, polnem rož. »Opazovala sem gorovje, ki je 30.000-krat večje od Mount Everesta in lahko sem videla zgradbe z nebotičniki. Dubaj je v primerjavi z njimi kot majhna koča.«

Lynda Cramer. FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Lynda je rekla, da je njen stik s posmrtnim deloval kot »pregled življenja«, kjer je lahko opazovala različne spomine. Prav tako trdi, da je bila v tem drugem kraljestvu sposobna na sebi narediti vse spremembe, ki so se ji zdele primerne. »Če bi se hotela spremeniti v raco, bi se lahko«, je rekla.