Avtomobile prevračalo kot igračke, med žrtvami tudi enoletna deklica (FOTO)

Nad južno obalo ZDA, natančneje zvezno državo Misisipi, je v petek zvečer privršalo več uničujočih tornadov. Nekaj manjših naselij je veter dobesedno odpihnil, na desetine ljudi je bilo ranjenih, 26 jih je izgubilo življenje, med njimi komaj enoletna deklica. Riley Hendon je z družino ostala ujeta v hiši v manjšem naselju Wren, ko je prihrumel tornado. Ker preprosta stavba ni imela kleti ali zaklonišča, so lahko Hendonovi le čakali, da bo hude ure konec.

Avtomobile je prevračalo kot igračke. FOTO: Severestudios.com/Jordan Hall, Reuters

Žal si je tornado izbral pot prav mimo njih – kot so pozneje povedali preživeli, je veter podiral vse okrog sebe, prevračal avtomobile kot igračke, naokoli so leteli deli stavb. Tudi hiša družine Hendon je bila razdejana: pod ruševinami sta umrla mala Riley in njen 33-letni oče, mama in še dva otroka, stara štiri in sedem let, so bili hudo poškodovani.

Od mesta Rolling Fork ni ostalo veliko. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Guverner Misisipija Tate Reeves je v soboto po vsej državi razglasil izredne razmere, posnetke uničenja si je ogledal tudi ameriški predsednik Joe Biden in bil šokiran. »Zvezna vlada bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala ljudem. Tam bomo ostali, dokler nas bodo potrebovali,« je dejal Biden.

Mojega mesta ni več. A močni smo in preživeli bomo.

»Mojega mesta ni več. A močni smo in preživeli bomo,« pa je v soboto skrušen povedal župan mesta Rolling Fork Eldridge Walker, ko si je ogledal posledice katastrofalnega tornada, po katerem bo zvezna država potrebovala zelo dolgo, da si bo opomogla.