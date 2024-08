Astronavtka slovenskih korenin obtičala v vesolju. Vrnila bi se lahko šele februarja?!

Suni Williams in Butch Wilmore sta obtičala na mednarodni vesoljski postaji. Tja sta odpotovala v začetku junija s starlinerjem. Morala bi ostati deset dni, saj je šlo za testni polet novega Boeingovega plovila za prevoz posadke, a se je zapletlo. Močno. Pri Nasi zdaj tehtajo številne možnosti, kako in kdaj se bosta astronavta vrnila na Zemljo. Odločitve še niso sprejeli.

»Veliko scenarijev smo preigrali, nismo pa še nobenega implementirali,« je dejal Steve Stich, vodja Nasinega programa za komercialna plovila. Poudaril je, da si vsekakor želijo, da se astronavta vrneta s starlinerjem, a morda se bosta z dragonom podjetja SpaceX, ki za Naso posadko uspešno vozi v in iz vesolja od leta 2020, piše Delo.

Eden od načrtov bi lahko bil, da bi v naslednji rotaciji astronavtov 24. septembra letos - odprava crew 9 - z dragonom poletela samo dva astronavta namesto štirih. Tako bi bila dva sedeža na voljo za Williamsovo in Wilmora. Ta posadka bi se vrnila februarja prihodnje leto.

Preučujejo vse možnosti

»Možnosti so, da jih pripeljemo s starlinerjem ali pa z drugim plovilom. Odvisno je, koliko negotovosti bo v podatkih. Preučiti želimo vse podatke in tudi vse druge možnosti. Vsekakor pa moramo Butcha in Suni pripeljati domov,« je dejal Stich in dodal, da je zelo ponosen na vse vpletene. »Zelo zapleteno je, veliko ljudi je vpletenih. Ponosen sem na Naso, Boeing in SpaceX, da smo sestavili te scenarije. Za astronavta so pripravljene obleke, z dragonom bomo poslali dodatne zaloge.«

Varnost starlinerja je sedaj seveda pod vprašajem. »Razumeti želimo uporabo sistemov, katere potisnike potrebujemo in koliko helija. Razumeti želimo, kaj se pravzaprav dogaja s temi sistemi, zakaj se pregrevajo. Pregledati želimo vse podatke in dobiti razlago.« Na poti proti postaji so se namreč okvarili potisniki, s katerim manevrirajo v breztežnostnem prostoru, že pred poletom in nato tudi med poletom pa so zaznali uhajanje helija, ki ga potrebujejo potisniki za vžig, navaja Delo.

Odločitev morajo, kot pravi Sitch, sprejeti do sredine avgusta, da pripravijo dragona, pa tudi starlinerja. »Boeing smo zaprosili, da pripravi načrt, koliko časa bi potrebovali, da posodobijo navodila, da starliner s postaje odpotuje brez posadke.«

Butch Wilmore in Sunita Williams 5. junija, preden sta odpotovala v vesolje. FOTO: Joe Skipper Reuters

Ken Bowersox, namestnik Nasinega administratorja, je dejal,da se glede izbire plovila ne strinjajo: »Procesi odločanja pri Nasi so lahko hitri ali pa počasni, odvisno, kakšno so tveganja in kakšne možnosti. Tokrat smo v popolnoma novi situaciji in imamo več možnosti, imamo dragona, imamo tudi sojuza. Prav zato je dobro, da imamo več plovil za prevoz posadk,« je poudaril.

Pojasnil je še, da Butch Wilmore in Suni Williams vseskozi sodelujeta pri pogovorih o nadaljnjih možnostih. »Sta profesionalna astronavta in testna pilota, tako da sta pripravljena na vse scenarije in bosta storila vse, kar jima bomo rekli.«