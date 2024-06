Astronavtka slovenskih korenin obtičala v vesolju: ni jasno, kdaj se bo lahko vrnila na Zemljo

Barry Wilmore in Sunita Williams sta večji del meseca preživela na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), medtem ko inženirji rešujejo težavo, poroča The Guardian.

Misija plovila Starliner, ki se je začela kot osemdnevna, se je zavlekla za nedoločen čas – še vedno namreč ni jasno, kdaj se bosta astronavta lahko vrnila na Zemljo.

Tiskovni predstavnik Boeinga je dejal, da je vrnitev načrtovana šele po dveh vesoljskih sprehodih (aktivnosti zunaj plovila), eden od njiju se je zgodil v ponedeljek, 24. junija, drugi pa je načrtovan za torek, 2. julija. Trenutno ni znan datum vrnitve, več bo znano po torku.

Tiskovni predstavnik je opozoril tudi, da »posadka ni pod časovnim pritiskom, da bi zapustila postajo, saj je tam veliko zalog, urnik postaje pa je relativno odprt do sredine avgusta«.

Presegli proračun in zamujali leto dni

Starliner je poletel v vesolje 5. junija s floridske vesoljske postaje Cape Canaveral po dveh neuspešnih izstrelitvah 6. maja in 1. junija.

Misija Nasa-Boeing je imela predhodno že eno leto zaostanka, proračun pa je presegla za 1,5 milijarde dolarjev dolgo pred uradno izstrelitvijo. Med drugim so se spopadali s potisniki za nadzor reakcije in puščanjem helija. Na Boeingu pravijo, da je puščanje helija in večina težav s propelerji »stabilna in ne povzroča skrbi za povratno misijo«.

»Štirje od petih potisnih motorjev, ki so se prej ugasnili, zdaj delujejo normalno. To pomeni, da je samo en potisnik od 27 trenutno brez povezave. To ne predstavlja težave za vrnitev,« je dejal tiskovni predstavnik.

Uradniki Nase in Boeinga vztrajajo, da astronavta nista obtičala in da tehnične težave ne ogrožajo misije. Nasa je sporočila, da vesoljsko plovilo potrebuje sedem ur prostega letenja, da misijo normalno zaključi, in »trenutno ima v rezervoarjih dovolj helija za 70 ur«.

Odločitve sledijo dejstvom

Steve Stich, Nasin programski vodja komercialne posadke, je prejšnji teden na novinarski konferenci dejal: »Vzeli smo si čas, sledimo standardnemu procesu upravljanja misije. Dovolimo podatkom, da usmerjajo naše odločitve v zvezi z obvladovanjem helijevega sistema in propelerja.«

Vesoljsko plovilo ima dovoljenje za odklop in vrnitev na Zemljo v primeru izrednih razmer ali potrebe po hitrem odhodu.

Če Starliner ne bo deloval varno, se bosta Williamsova in Wilmore morda morala pridružiti posadki na krovu SpaceX-ovega vesoljskega plovila Dragon, ki je trenutno prav tako na ISS.

Ta Boeingova kriza sledi drugim stiskam, s katerimi so se spopadali na področju komercialnega letalstva, a podjetje vztraja, da ti področji delujeta ločeno.