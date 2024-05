Ali veste, koliko denarja porabi država, ki organizira Evrovizijo? Razkrivamo številke!

Koliko stane organizacija največjega glasbenega tekmovanja v Evropi, ki poteka vsako leto že od leta 1956 (z izjemo koronskega leta 2020)? Številke so seveda visoke, največ pa so v tekmovanje vložili v Azerbajdžanu leta 2012, ko so imeli proračun v vrednosti 55-60 milijonov evrov.

V Bakuju nikakor skoparili, zgradili so celo novo Kristalno dvorano. Tamkajšnja Evrovizija je sicer privabila nekaj turistov, a so v blagajno prinesli le okoli 8 milijonov, poroča Delo.

Zneski proračunov pa se zelo razlikujejo od države do države. Švedska je leta 2013 vložila okrog 16,5 milijonov evrov, skoraj celoten znesek pa so povrnili s turizmom. Leto kasneje je tekmovanje potekalo v prestolnici Danske, ki je Evroviziji namenila 44,8 milijona evrov - s tem je zasedla drugo mesto na lestvici najdražjih, s turizmom so jih povrnili okoli 15.

Tretja najdražja Evrovizija je potekala na Dunaju, tam so zapravili 32 milijonov evrov in jih zaslužili 25.

Evropska zveza EBU vsako leto v organizacijo tekmovanja vloži približno 5-6 milijonov evrov, ostalo pridobijo od države, sponzorjev, prodaje vstopnic ...