Kakšni so pomlajevalni učinki kolesarjenja

Odziv organizma na stres v telesu spodbuja mobilizacijo »vseh njegovih moči«. In tu se srečamo z ugodnimi učinki športa, ki jih ta stresni odziv omogoča.

Na primer, organizem črpa dodatno »moč« tudi s spodbujanjem razvoja zarodnih celic, ki predstavljajo nekakšne telesne rezerve.

Ravno ta stimulacija zarodnih celic je podlaga za učinkovitejšo obnovo organizma (ob ustrezni prehrani!), zato je kolesarjenje verjetno boljša pomlajevalna terapija kot kakršen koli obisk raznih salonov in nakupov pomad, ki prodajajo upanje mladosti.

Ali je pomlajevanje s kolesarjenjem ugodnejše v kombinaciji s temi dodatnimi »kozmetičnimi« ukrepi, ne vemo.

Predvsem pa ni vedno. Klasičen primer zmotnega mišljenja na to temo je namreč jemanje različnih antioksidantov, ki naj bi pomlajevali z zmanjševanjem oksidativnega stresa.

Verjetno veliki odmerki antioksidantov res zmanjšajo oksidativni stres zaradi prostih radikalov, kadar se jim uspe prebiti iz dopolnil v organizem.

A ti prosti radikali so molekule, ki ugasnejo v nekaj milisekundah in so namenjene predvsem signalizaciji v telesnem sistemu. Če jih blokiramo od zunaj, bomo posegli v prilagajanje telesa na stres zaradi telesne dejavnosti in učinki vadbe bodo manjši.

Možno je, da ta manjša spodbudo matičnih celic, in manj bo pomlajevalnih učinkov. In številnih drugih. Na primer šibkejša bo krepitev imunskega odziva na stres. Zato je treba res dobro premisliti, ali je ob kolesarski vadbi smiselno uživati različna modna dopolnila. Mogoče bo pomlajevalni učinek športa manjši, šibkejša bo tudi krepitev imunskega sistema.

Kolesarjenje in zdravje

Med najbolj učinkovite strategije, ki omogočajo pretvorbo odziva na stres kolesarjenja v izboljšanje presnovnega zdravja in zmogljivosti, je sledenje priporočilom za športno klinično prehrano. Klinična v tem primeru pomeni, da upoštevanje priporočil koristi zdravju!

Telesna dejavnost moti delovanje celic in številnih fizioloških sistemov po načelih stresnega odziva organizma na različne škode. V regeneracijskih procesih, kako se organizem regenerira po tej »škodi«, a že za samo preživetje stresa ob naporu je potrebno poznavanje osnovnih ukrepov prehrane med športom, v tem primeru kolesarjenjem.

Že ta točka zahteva pri kolesarjih veliko individualnega prilagajanja, ker smo posamezniki različni, a se vozimo skupaj, v skupini. Zelo se spreminjata tudi intenzivnost vadbe in variabilnost temperaturnih in drugih okoljskih razmer vožnje.

In potem so tu še dejavniki kolesa in mehanične učinkovitosti in spretnosti na kolesu. Tudi ti se precej dotikajo tega, kar se dogaja v telesu kolesarja med vožnjo.