Pet najboljših rastlin za zaščito pred polži

Če tudi sami že obupujete nad dejstvom, da polži hitro pojedo vse, kar zraste na vašem vrtu, in kljub neštetim ukrepom povzročajo veliko škode poglejte, katere rastline jim prav nič ne dišijo ter se jim zato raje izogibajo, posledično bodo, če boste z njimi obdali vrt, vaši posevki varnejši.

Praprot

Če bi radi vrt ogradili z rastlinami, ki jih polži ne marajo, je praprot odlična izbira.

»Zaradi gostega listja se bodo težko pregrizli skoznjo, prav tako ima praprot trde liste, ki polžem ne dišijo najbolj,« pojasnjuje Nicole Carpenter, strokovnjakinja za obvladovanje in nadzor škodljivcev ter nadaljuje:

»V okolju, kjer je polžem dovolj več mamljivejše hrane, se praproti izogibajo in kar raste za njeno mejo, je načeloma varno.«

Obstaja več vrst praproti, za zaščito pred polži so najboljše sorte z gostimi in listi trše teksture.

FOTO: Beekeepx/Gettyimages

Euforbije (euphorbia)

Euforbije so široka skupina rastlin. Med njimi so sobne, vrtne pa tudi rastoče v naravi, vsem je skupno, da jih polži ne marajo. Vrt ogradite z grmički, ki cvetijo s svetlo zelenimi cvetovi.

»Te rastline vsebujejo mlečni sok, ki draži polže in druge škodljivce, zaradi česar so euforbije odlična izbira,« pravi strokovnjakinja s področja vrtnarjenja Jana McDaniel.

»Mleček, ki ga proizvajajo euforbije, draži polže, če pridejo v stik z njim. To jih odvrne od tega, da bi jih pojedli, posledično so posevki, obdani z njimi, zanje neprivlačni in pred njimi varnejši,« pravi Nicole.

FOTO: Leola Durant/Gettyimages

Naprstec

Čudovita cvetoča trajnica, ki lepo okrasi vrt. Cveti v najrazličnejših barvah, je lepa popestritev okolice in hkrati odganja polže vendar pozor, naprstec je strupen tudi za ljudi in druge živali.

»Stik polža s snovmi iz te rastline je zanj usoden, zato se mu izogibajo. Z naprstcem lahko torej tvorite učinkovito zaščitno ograjo pred njimi,« meni Carpenterjeva.

FOTO: Shutterstock

Rožmarin

Načeloma velja, da med najboljše repetente sodijo rastline, ki oddajajo močan vonj. Prav zato mnogi vrtnarji v predelih, kjer prezimi, okoli vrtov posadijo dišeči rožmarin.

Ta odganja miši ter tudi polže.

»Polži se načeloma izogibajo rožmarinu, saj jim zaradi vonja njegovi listki ne teknejo. Prav tako so trdi in zato ne ravno vabljive teksture,« pravi Nicole, z njo se strinja Jana McDaniel.

FOTO: Dejan Javornik

Meta

Tako kot rožmarin ima tudi meta močan, polžem neprijeten vonj. Meta je nezahtevna trajnica, je pa res, da je dokaj invazivna in jo je že pri sajenju dobro omejiti.

»Vonj mete odvrača polže, ki jim voh služi za iskanje hrane in za prepoznavanje plenilcev,« pojasnjuje Nicole.

»Močan vonj mete ali rožmarina prikrije vonjave hrane in plenilcev, zaradi česar je okolje, kjer ti rastlini rasteta, manj privlačno za te živali,« dodaja McDanielova.

FOTO: La_vanda/Gettyimages

Najbolje je rastline, ki polže odganjajo, posaditi v kombinacijah.