Američani sprejeli pomemben zakon: bodo prepovedali tiktok?

Pred slabima dvema tednoma so se zaposleni na tiktoku, pristojni za ameriški trg, vrnili k nadrejenim na mednarodni sedež v Singapurju z dobro novico in jih obvestili, da so »za las, a uspešno« preprečili najslabši scenarij za usodo podjetja – blokado aplikacije v ZDA.

»Tiktoku se je v okviru kampanje pred kratkim pridružil celo predsednik Joe Biden,« so jih opozorili, naivno prepričani, da njegova administracija ne bo stala za zakonodajnim predlogom, ki bi onemogočil dostop do izjemno priljubljene aplikacije za več kot 170 milijonov ameriških uporabnikov, in to sredi predsedniške kampanje.

Čez nekaj dni so doživeli hladen tuš

Bela hiša je v sodelovanju z dvostransko sinofobično (protikitajsko) skupino iz kongresa v zakulisju delala ne le na pripravi, ampak tudi na sprejetju zakonodajnega predloga, ki bi tiktok na ameriškem trgu prepovedal ali prisilil lastnike, da prodajo aplikacijo nekomu, ki ni državljan Kitajske.

Vse več zahodnih držav razmišlja o možnosti omejitve ali popolne prepovedi tiktoka. FOTO: Craig Hudson Reuters

Celotna operacija je bila zavita v tančico skrivnosti, uspešno skrita tudi pred sofisticiranimi radarji lobistov, ki so opazili, da se nekaj dogaja, šele ko je bilo vse že v napredni zakonodajni fazi.

Za pobudo stojijo ameriški tiktok skeptiki, ki že mesece in celo leta opozarjajo, da priljubljena kitajska aplikacija služi kot nekakšen trojanski konj za poskus Pekinga, da bi se infiltriral v njihove državne institucije in demokratični proces.

Dostop do vseh podatkov uporabnikov ima kitajska vlada

Spomnimo, ByteDance, kitajsko podjetje, katerega portfelj vključuje tiktok, je dolžno podatke vseh uporabnikov deliti s komunistično partijo. To vzbuja bojazen, da prek svojih visoko sofisticiranih algoritmov med uporabnike na Zahodu lahko »potisne« določen narativ in pogled na svet.

Direktor tiktoka Shou Zi Chew FOTO: Tiktok Via Reuters

Poseben zagon je ta teorija dobila po Hamasovem napadu 7. oktobra, ko so sume podprli s konkretnimi dokazi. Ameriški strokovnjak za zbiranje in obdelavo podatkov Anthony Goldbloom je namreč začel analizirati podatke tiktoka na podlagi določenih oznak, uporabljenih v videih, objavljenih v ZDA, in zelo hitro prišel do zaključka, da je na platformi neprimerljivo več videoposnetkov s propalestinsko oznako kot proizraelskih vsebin. Poleg tega je njegova analiza pokazala, da je razmerje okoli 69 proti 1.

Vsebina je tista, ki med (mladimi) uporabniki ustvarja javno mnenje in v veliki meri oblikuje njihovo politično držo pred zelo negotovo predsedniško tekmo.

Tiktok vse informacije uporabnikov posreduje kitajski vladi. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Spomnimo, ameriški uporabniki tiktoka so pred le nekaj meseci sprožili trend rehabilitacije ugleda razvpitega Osame bin Ladna.

Vse več držav razmišlja o omejitvi

Zaradi tega vse več zahodnih držav, vključno s številnimi evropskimi, razmišlja o možnosti omejitve ali popolne prepovedi tiktoka na svojem trgu. Biden ni prvi ameriški predsednik, ki je povzročil preglavice vodstvu te aplikacije – Donaldu Trumpu je to uspelo leta 2020, ko je napovedal, da bo aplikacijo pod oznako »nujno« odstranil z ameriškega trga, a so sodišča njegovo pobudo blokirala.

Tiktok vse informacije uporabnikov posreduje kitajski vladi. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Njegov naslednik se je odločil za enako, a institucionalno legitimno pot. »Ta proces je bil namerno izveden v zakulisju, saj se podporniki tega predloga zavedajo ogorčenja, ki se bo razširilo med 170 milijoni uporabnikov v ZDA, ko bodo objavili, kaj jih čaka,« trdi tiskovna predstavnica tiktoka.

V paniki, da bo zakon morda kmalu uradno sprejet, se je izvršni direktor tiktoka Shou Zi Chew odpravil v Washington, da bi se srečal s poslanci, ki nameravajo glasovati proti, in da bi s pomočjo lobistične mašinerije ustavili napovedano »katastrofo«.