Ali se s podatki o koronavirusu zavaja javnost?

Dobra polovici pacientom v Veliki Britaniji, ki so zabeleženi kot covid pacienti, je bil status, da so pozitivni, ugotovljen šele potem ko so bili v bolnišnico sprejeti zaradi nekega drugega razloga, poroča Telegraph. Statistika kaže, da so bili sprejeti iz različnih razlogov, šele rutinski testi pa so razkrili, da so pozitivni na koronavirus.



Strokovnjaki smatrajo, da so uradne številke o pritisku na zdravstveni sistem zaradi koronavirusa pretirane. Podatki, ki so prišli v javnost, razkrivajo, da je vsaj od prejšnjega četrtka, kar 44 odstotkov covid pozitivnih pacientov takšnih, ki so pomoč potrebovali iz drugih razlogov. Večina primerov med njimi ni bila odkritih vse do sprejema v bolnišnico, kjer so opravili redni test. Največkrat je šlo za paciente z resnimi boleznimi, le za del teh pa se je ugotovilo, da jih je izzval virus – večina med njimi pa sploh ne bi vedela, da so pozitivni, če ne bi prišli iz kakšnega drugega razloga. Zato so se pojavili pozivi, da se loči paciente na tiste, ki so v bolnišnici zaradi koronavirusa in tiste, ki so tam iz drugih razlogov, a so kljub temu pozitivni. Čeprav še ni uradnih podatkov, neuradni kažejo jasno sliko: veliko tistih, ki so zabeleženi, da so v bolnišnici zaradi koronavirusa, pravzaprav niso tam zaradi njega, ampak zaradi niza drugih bolezni.



Profesor Carl Henegan, predstavnik centra za medicino na Oxfordu poudarja, zakaj je pomembno ločiti te podatke: »Ko javnost sliši, da je nekdo hospitaliziran s covidom, mislijo, da je virus edini razlog, medtem ko te številke kažejo, da je stanje povsem drugačno. Te številke bi morali objavljati na dnevni ravni.« Le tako bi namreč vedeli, kaj je primarni razlog za sprejetje v bolnišnico, s tem ko se to ne počne, pa se ustvarja lažna slika o borbi zdravstvenega sistema s koronavirusom, je jasen.

Leto in pol od začetka epidemije

Oglasil se je tudi predstavnik torijevskega odbora 1922 Sir Graham Brady, ki se čudi, da tovrstni podatki niso na voljo niti leto in pol od začetka epidemije: »Štetje vseh pozitivnih pacientov ustvarja lažno sliko o tem, kako resne razmere so.« S tem se strinja tudi predstavnik Odbora za znanost in tehnologijo, ki je dejal, da bo od ministra za zdravje zahteval, da se podatki redno objavljajo: »Če število oseb, ki potrebujejo zdravljenje odločajo, kako hitro se moramo odzvati in kako restrektivne bodo ukrepi, potem je strašno pomembno, da te številke poznamo in so točne.«



Spregovoril je tudi eden od neimenovanih analitikov britanskega inštituta za javno zdravje (NHS) in dejal, da objavljene statistične analize ustvarjajo občutek, da so razmere mnogo težje kot so: »Žal mi je, da so ljudje preplašeni in zaskrbljeni, pravzaprav pa sploh nimajo vpogleda v širšo sliko.«

