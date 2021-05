1000 črpalk ostalo brez goriva

Ljudje si panično delajo zaloge goriva. FOTO: Jay Paul/Reuters

Za napadom bi lahko stala kriminalna združba DarkSide s sedežem v Rusiji ali vzhodni Evropi. Rusija je vpletenost v dogodek že zanikala.

Že v petek je največji ameriški cevovod Colonial, ki v ZDA dobavlja 45 odstotkov vsega bencina, dizla in kerozina, postal talec hekerjev, ki za njegovo sprostitev zahtevajo visoko odkupnino. A četudi po vdoru v njihov računalniški sistem podjetju Colonial še ni uspelo obnoviti delovanja sistema, v državi zaradi hitrega ukrepanja vlade, ki je dovolila povečan prevoz bencina po cestah, vodi in železniških tirih, goriva ne primanjkuje.Tako je ljudi tudi poskušala pomiriti ameriška ministrica za energetiko, a so njene besede naletele na gluha ušesa. V nekaterih zveznih državah so si vozniki namreč začeli panično delati zaloge, nekatere bencinske črpalke so prodajale tudi do štirikrat več goriva na dan kot običajno, kar je botrovalo temu, da je – skupaj z nedelovanjem cevovoda – v torek že več kot 1000 bencinskih črpalk na jugovzhodu ZDA ostalo brez bencina. »Kot na začetku pandemije ni bilo nikakršnega razloga, da bi si morali kopičiti zaloge toaletnega papirja, tako zdaj ni potrebe po kopičenju goriva,« voznike poziva Granholmova in jih dodatno miri, do bo do konca tega tedna sistem deloval.Panika je slepa in gluha. Kljub drugačnim pozivom ameriških oblasti na pumpah vlada nakupovalna mrzlica, zaradi česar ni le začelo zmanjkovati goriva, tudi cene so poskočile. V luči tega je guverner Georgiezačasno ukinil pobiranje državnega davka na bencin, zvezne države Severna Karolina, Virginija in Florida pa so zaradi težav z oskrbo z gorivom razglasile izredne razmere.Težave imajo tudi letališča, zaradi pomanjkanja kerozina je American Airlines moral preusmeriti dva poleta. Napad že povzroča vznemirjenje tudi v Evropi.