10 najboljših nudističnih plaž na svetu, med njimi tudi Hrvaška

Po večletnem premoru zaradi covida se je kampanja Free the Nipple vrnila s paradami zgoraj brez v New Yorku, Vancouvru, Parizu in drugod. Na vseh vseh celinah imamo na voljo več kot kdaj koli prej nudističnih plaž, kjer se lahko sončimo, plavamo ali gradimo peščene gradove in to vse »au naturel«.

Od skalnatih obal do drobnega peska v obliki smukca in velikih mestnih zalivov do osamljenih, zdaj je na stotine plaž, kjer je popolnoma zakonito (ali vsaj de facto zakonito), da se zabavate ob morju samo v rojstnodnevni obleki.

»Mehak, gladek pesek, topel oceanski vetrič, nežni oceanski valovi in veliko drugih naturistov so bili eden izmed kriterijev pri izbiri najlepših nudističnih plaž,« je povedal Nicky Hoffman iz Društva naturistov, glavni urednik revije Nude & Natural in soavtor knjige Najboljše nudistiške plaže in letovišča na svetu.

Svobodno in vznemirljivo

Medtem ko se morda zdijo destinacije na plaži brez oblačil sodoben izum, je to pravzaprav precej stara ideja, produkt sicer preudarne viktorijanske dobe. V osemdesetih letih 19. stoletja je ameriški pesnik Walt Whitman poveličeval vrline »adamske zračne kopeli« – njegovih golih sprehodov in plavanja po potoku Timber Creek v New Jerseyju ter zapisal »Svobodno vznemirljivo ekstazo golote v naravi«.

V prvi polovici 20. stoletja je gibanje naturistov v Evropi in Severni Ameriki, ki je usmerjalo isto vzdušje, vzletelo z mestnimi parki, kampi in sčasoma plažami za tiste, ki so želeli izkusiti naravo goli v njenem najbolj naravnem stanju. Ena od posledic družbeno in spolno liberalnih šestdesetih let prejšnjega stoletja je bilo gibanje za »svobodne plaže«, ki je povzročilo širjenje nudističnih plaž po vsem svetu.

In njihova priljubljenost se nadaljuje še danes, vsako leto jih je vedno več. Tukaj je 12 najboljših nudističnih plaž na svetu:

Playa Naturista Chihuahua, Urugvaj

Tudi Urugvaj slovi po plažah za nudiste. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Je najbolj znana nudistična plaža v Urugvaju in se nahaja približno 30 minut vožnje od mesta Punta del Este, gleda na zaliv Portezuelo na atlantski obali. Fotogenične sipine in temperature vode, ki celo pozimi na južni polobli dosežejo 25 Celzija in višje, prispevajo k privlačnosti tega niza. Po desetletjih neuradnega golega pobega je leta 2000 končno pridobila pravni status. Od takrat se je ponudba razširila na letovišče Hotel El Refugio Nudista Naturista z neobveznimi oblačili.

Nudistična plaža Nida, Litva

Mrzlo Baltsko morje se morda ne zdi najbolj očitno mesto za kopanje. Toda ta čudoviti kraj z dolgo peščeno plažo ponuja eno najslikovitejših kopanj v Evropi, kjer si lahko privoščite vse. S svojimi sipinami, poraslimi z divjim cvetjem (med najvišjimi v Evropi) in obalnim gozdom, je bila plaža središče umetniške kolonije že v 19. stoletju, in je pritegnila številne vodilne slikarje, pesnike in pisatelje tistega časa. Če boste hodili dovolj daleč proti jugu vzdolž pramena, boste na koncu prišli do ograje, ki označuje litovsko-rusko mejo.

Little Palm Beach, Waiheke, Nova Zelandija

Ko opisujemo pokrajino na Novi Zelandiji, se je težko izogniti patetiki, tako lepa je. FOTO: 7michael Getty Images, Istockphoto

Čeprav je tehnično legalno iti gol na katero koli plažo na Novi Zelandiji, se nacionalni naturisti običajno zbirajo na dobro znanih točkah z neobveznimi oblačili, kot je Little Palm Beach na otoku Waiheke. Doseganje odmaknjene obale vključuje 40–60-minutno vožnjo s trajektom iz Aucklanda, taksi ali skupno vožnjo do severne obale otoka in nato kratek pohod navzdol. Svojo pustolovščino na plaži lahko dosežete ali končate z obiskom številnih vinarjih, restavracij in umetniških galerij Waiheke.

Plaža Nugal, Hrvaška

Plaže blizu Makarske veljajo za ene izmed najlepših. FOTO: Thinkstock

Na to oddaljeno plažo na kopnem nasproti otoka Brača, obdano s strmimi pečinami in senco borovcev, vodi ozka pot, ki se zdi kot ustvarjena za koze in ne za ljudi, ki iščejo pobeg brez oblačil na Jadranu. Če želite več udobja, raje s seboj prinesite debelo brisačo ali celo ležalnik za plažo. Tako kot mnoge hrvaške plaže je površina prodnata in ne peščena. Nugal je od najbližjega mesta oddaljen približno pol ure hoje, lahko pa se do njega pride tudi z ladjo ali kajakom iz Makarske ali Tučepov.

Plaža Lady Bay, Sydney, Avstralija

Čeprav se včasih zdi, da so oblačila na skoraj vseh plažah v Avstraliji neobvezna, so tukaj številne uradne nudistične plaže, kot je Lady Bay znana tudi kot plaža Lady Jane. Nahaja se tik znotraj južne glave pristanišča Sydney, je majhen in ozek zaliv, a neverjetno osamljen za lokacijo tako velikega mesta. Idealen kraj za nudistično sončenje pa so tudi skalnate police okoli South Heada.

Buhne 16, Sylt, Nemčija

Na otoku v Severnem morju je povprečna temperatura vode poleti mrzlih 17 C. Tehnično so na vseh plažah na Syltu oblačila neobvezna, vendar je bila Buhne 16 prva in je še vedno najpomembnejša lokacija za nudistčno sončenje ob nemški obali. To je kraj, kjer se lahko obiskovalci plaže sprostijo v znanih modro-belih črtastih pletenih stolih za plažo. Kraj je znan po druženju na poletnih zabavah na plažah.

Plaža Wreck, Vancouver, Kanada

Wreck Beach, ki je ena najdaljših golišavih plaž na svetu in je dolga 7,8 kilometra, je pravzaprav vrsta peščenih pramenov, prodnatih ravnin in skalnatih osamelcev, ovitih okoli konca Point Greya. Ker je Univerza Britanske Kolumbije tik čez cesto, stalen tok študentov in učiteljev odvrže svoja oblačila na tej plaži od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je postala priljubljena. Zimzelena drevesa ob obali in zasneženi vrhovi čez vodo dopolnjujejo kanadsko vzdušje.

Rdeča plaža, Kreta, Grčija

Ta osamljena obala na južni strani Krete je priljubljena točka za nudistično sončenje v Grčiji. Rdeča plaža ali Kokkini Ammos, ki je dobila ime po oker obarvanem pesku in pečinah, je dosegljiva z 20-minutnim pohodom od Matale ali zelo kratko vožnjo s čolnom od vasi. Plaža, ki so jo v šestdesetih letih 20. stoletja uvedli evropski hipiji, ponuja najem ležalnikov in senčnikov, na njej pa je tudi zabaven majhen bar Yiannis, ki slovi po mohitu. Skrivnostne vklesane skale na koncu plaže pa so moderna stvaritev in zagotovo niso starodavne minojske relikvije.

Anse de Grande Saline, St. Barts

Medtem ko so Karibi morda polni čudovitih, ohlajenih plaž, je ta divja, bela peščena obala na zadnji strani St. Bartsa eden redkih krajev na otokih, kjer je javna golota tolerirana, čeprav je nudistično sončenje na St. Bartsu tehnično prepovedano. Anse de Grande Saline ali plaža Saline je še ena plaža z opremo za samostojno pripravo hrane. Obiskovalci bodo morali s seboj prinesti vse, kar potrebujejo za dan na obali, še posebej kremo za sončenje, saj o senci ni govora.

Platja des Cavallet, Ibiza, Španija

Uradna nudistična plaža Es Cavallet, ki se nahaja med temno modrim Sredozemljem in raznobarvnimi solinami v bližini najjužnejše točke Ibize, je razdeljena na različne dele, vključno z delom za zabave v klubu na plaži, gejevsko sceno in bolj osamljenim srednjim delom, namenjenim za nudistično sončenje. Vendar pa tam ne boste edini, kar je po svoje lahkotudi zabavno. Tiste svetlo rožnate stvari, ki jih boste videli korakati v ozadju, niso ožgani turisti, temveč flamingi, ki se radi zbirajo v plitvih solinah, poroča Cnn Travel.