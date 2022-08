Najbolj rajski otok na svetu, kjer ni avtomobilov, so pa najlepše plaže

Velike okrogle granitne skale, bele peščene plaže, obkrožene s kokosovimi palmami, božanski okus lokalnega tropskega sadja, vonj po sveže pečenih ribah in podnebje, kjer ne potrebuješ dolgih rokavov. Vse to in še več ponujajo Sejšeli, idilično otočje v Indijskem oceanu. Izmed več kot sto otokov je le osem poseljenih in eden izmed njih je v meni pustil poseben pečat. Do njega prideš s trajektom iz glavnega mesta Mahe, z njega odideš s cmokom v grlu. La Digue ima namreč posebno dušo in ti zlahka ukrade košček srca.

Preberite več na onaplus.si.