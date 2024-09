Zvonijo vsi alarmi: če gre Teš v stečaj, Šaleška dolina lahko ostane brez toplote

Finančno stanje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) se je zaostrilo do te mere, da bi se brez ukrepanja države z letom 2025 začel stečajni postopek, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Razmere želijo na ministrstvu reševati z interventnim zakonom, ki bi zagotovil javno službo za oskrbo s toploto.

Kaj bi pomenil stečaj Teš?

Termodivizija Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katero sodita Teš in Premogovnik Velenje, bo po neuradnih informacijah prihodnje leto predvidoma poslovala z izgubo v višini med 150 in 200 milijonov evrov. Skupaj naj bi imela 125 milijonov evrov negativnega EBITDA in 195 milijonov evrov negativnega denarnega toka.

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) pozdravljajo današnjo napoved ministrstva za okolje, podnebje in energijo o pripravi interventnega zakona za omejeno nadaljnje delovanje Teša in Premogovnika Velenje. Kot so poudarili, poslovanja teh družb od prihodnjega leta zaradi pravil EU o državni pomoči namreč ne bi mogli več financirati.

Ker je Teš edini dobavitelj toplote v Šaleški dolini, bi njegov stečaj pomenil nedopustno tveganje za več kot 35.000 prebivalcev in tudi za gospodarstvo, je v izjavi za medije v Ljubljani dejal minister. »To od mene zahteva takojšnje ukrepanje,« je poudaril.

Začasna rešitev

Začasna rešitev, ki so jo pripravili na ministrstvu, tako predvideva omejitev delovanja Teša in Premogovnika Velenje, ki bi temeljila zgolj na ogrevanju. S tem bi vzpostavili gospodarsko javno službo za oskrbo s toploto, ki mora biti neposredno povezana s termodivizijo HSE. Pri reševanju težave je treba namreč upoštevati tudi pravila EU glede dodeljevanja državne pomoči. Teš in Premogovnik Velenje bi po tem scenariju izločili iz HSE, upravljal pa bi ju neposredno Slovenski državni holding (SDH).

HSE od 1. januarja 2025 ne bo mogel več zagotavljati zadostnih sredstev za nemoteno poslovanje Teša in Premogovnika Velenje, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč. Brez ustrezne rešitve bo tako Teš leta 2025 postal insolventen, posledično pa tudi Premogovnik Velenje, saj je Teš njegov izključni kupec.

Ocenjeni letni strošek države za vzdrževanje Teša in premogovnika naj bi znašal približno 150 milijonov evrov. Ukrep naj bi veljal, dokler ne vzpostavijo alternativnega sistema ogrevanja. »Rešitev seveda ne bo poceni,« je poudaril minister. Kot je dejal, morajo biti v vsakem primeru spoštovana vsa načela pravičnega prehoda.