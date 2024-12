Zvone Šeruga želel podariti televizor, a doživel neprijetno presenečenje

Priljubljeni popotnik in pisatelj Zvone Šeruga se je na svojem facebook profilu soočil z nepričakovano situacijo, ko je želel podariti svoj deset let star televizor Sony Bravia. Čeprav gre za delujoč in kakovosten aparat, se na njegov poziv ni odzval nihče.

»Priznam, malo me je presenetilo: poklanjam DOBER, čeprav deset let star, Sony Bravia. Sinoči sem objavil, a konkretnega interesa ni nobenega, NITI ENEGA!« je zapisal Šeruga in ob tem izrazil dvome o družbeni situaciji. Sprašuje se, ali smo kot družba resnično izgubili občutek za vrednost stvari ali pa so vzroki drugje – v ponosu, pomanjkanju ali morda logističnih težavah.

Kriza, revščina, pomanjkanje?

Šeruga se sprašuje, ali imamo v resnici »prepolne riti vsega«, kar pa sam dvomi, saj pogosto sliši besede, kot so kriza, revščina in pomanjkanje.

Eden od uporabnikov mu je v komentarju predlagal, naj aparat podari hiši za brezdomce. Šeruga je nasvet upošteval in sporočil, da bo storil prav to.