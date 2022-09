»Upam le, da niso še kakšne pokončali,« je pripomnil Ivan Hočevar iz Dolenje Stare vasi pri Škocjanu, ko sva se bližala z električnim pastirjem ograjenemu pašniku, kjer so se pasle krave. Takoj ko sva jih zagledala, jih je preštel in si oddahnil. Vse so bile, 13 krav in en bik. Ivan še vedno ni prišel k sebi od šoka, ki ga je doživel v sredo zjutraj, ko je na travniku zagledal črno-belo gmoto, za katero sprva sploh ni znal oceniti, kaj je. V travi sta ležala le trup in glava krave Mure, ki bi čez nekaj tednov povrgla mladiča. Tatiči so s spretnimi rezi odrezali vse štiri okončine,...