Župana »presenečena in šokirana« zaradi odločitve vlade

V občinah Brežice in Središče ob Dravi so presenečeni nad četrtkovo odločitvijo vlade, da bosta na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi vzpostavljeni izpostavi azilnega doma. Toliko bolj zato, ker se o tem z njimi ni nihče pogovarjal, sta povedala župana obeh občin.

Po besedah župana Ivana Molana v brežiški občini o tem, da namerava država pri njih urediti izpostavo azilnega doma, niso bili obveščeni, prav tako se o tem z njimi prej ni pogovarjal nihče. »To se nam še ni zgodilo,« je dejal za STA. Odločitev zato označuje kot »diktatorsko«.

Območje avtoceste

Opozarja, da je območje, kjer naj bi stala izpostava azilnega doma, neprimerno. Gre namreč za območje, kjer je gibanje omejeno, in območje avtoceste. Znano pa je, da se lahko migranti, ki bivajo v azilnih domovih, prosto gibajo, je povedal.

Prav tako si ne predstavlja, kako bosta lahko na istem območju delovala tako registracijski center (odločitev o slednjem je vlada sprejela januarja) kot izpostava azilnega doma. Prvi je namreč zaprtega tipa, drugi pa odprtega, je dejal.

Opozarja, da na območju, kjer naj bi stal azilni dom, ni nobene infrastrukture, ki bi jo lahko uporabljali migranti, kot so trgovine, banka, šola in podobno: »Zato menim, da gre za sklep, o katerem nihče ni premislil in je za našo občino popolnoma nesprejemljiv.«

Molan ne verjame niti zagotovilom, da bosta izpostavi zgolj začasni. »Začasno so bili postavljeni tudi mejni prehodi leta 1991. Stojijo še zdaj,« je dejal.

V torek popoldne bo sicer o tej tematiki na izredni seji razpravljal brežiški občinski svet. Zahtevali so jo občinski svetniki.

Prostori niso primerni za bivanje

Tudi župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica izpostavlja, da je vlada odločitev, da bo na območju nekdanjega mejnega prehoda uredila izpostavo azilnega doma, sprejela brez njihove vednosti. Nad sklepom je »presenečen in šokiran«, je dejal za STA.

Sprašuje se, na podlagi česa je bil lahko sprejet tak sklep, glede na to, da naj bi izpostava azilnega doma stala v središču kraja in da so prostori, kjer naj bi bivali migranti, neprimerni. »Gre namreč za prostore nekdanje mejne policije, ki niso stanovanjski prostori in tako niso primerni za bivanje,« je dejal.

O nameravani ureditvi izpostave azilnega doma bo v sredo razpravljal tudi občinski svet občine Središče ob Dravi. Ta se bo sicer sestal na redni seji, točko o azilnem domu pa naj bi nanjo uvrstili naknadno. Župan bo občinskim svetnikom predlagal sklep, da vzpostavitvi azilnega doma nasprotujejo, je povedal.

Vlada je namreč v četrtek sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. V ta namen naj bi uredili začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta.