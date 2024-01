»Nekateri še danes blagoslavljajo kruh, kar z nožem naredijo križ, drugi molijo pred jedjo. Bili so časi, ko naši predniki niso imeli kruha. Starejši se tega še spominjate,« je ob blagoslovu kar 122 primerkov domačega kruha povedal trebanjski župnik Jože Pibernik. Vesel je bil, da so se gospodinje in gospodinjci v tako velikem številu odzvali vabilu Društva podeželskih žena Tavžentroža, ki je v Trebnjem v kulturnem domu Trebnje pripravilo 10. društveno razstavo kruha in kvašenih izdelkov. »Leto je naokrog, spet smo spekli kruh. Naše poslanstvo je, da skrbimo za izročilo naših babic,« je dodal...