Stranka SLS si želi vrnitve v DZ, združevanje z drugimi strankami pa izključujejo

Zunajparlamentarna stranka SLS na klavzuri razpravlja o svojih naslednjih korakih. »Glavni cilj je vrnitev v državni zbor,« je za medije ob robu klavzure dejal predsednik Marko Balažic. Pred tem si želi pomiriti strasti v stranki, v kateri je po izgubi evropskega poslanca »zavrelo«. Za zdaj Balažic meni, da še uživa zaupanje stranke.

»Mi se ne smemo ukvarjati s štirimi odstotki, mi se moramo ukvarjati z 20 odstotki,« je dejal Balažic. Prepričan je, da lahko to na naslednjih parlamentarnih volitvah dosežejo na več načinov, med drugim s sodelovanjem strank, pri čemer ne izključuje nikogar. Tako levi kot desni morajo delitve, ki so navidezne, preseči, meni.

Združevanje SLS z drugimi strankami medtem izključuje. »Poroke smo v preteklosti že imeli, pa se žal niso dobro izšle. Pametno sodelovanje na pametnih osnovah je tisto, ki je skozi slovensko moderno politično zgodovino vedno prineslo dober rezultat,« je zatrdil Balažic.

Kot je dejal, so zadnje evropske volitve pokazale, da je na desni sredini »za tri igralce malo prostora«. Meni, da si Slovenija ne more več dovoliti drobljenja glasov, saj bodo sicer prišli na oblast »tisti, ki nimajo najboljših namenov«.

O vsaki odločitvi stranke sicer odločajo njeni člani, je poudaril. Na današnji klavzuri stranke po njegovih besedah »zelo kulturno« razpravljajo tudi o programskih izhodiščih, izboljšanju delovanja lokalnih odborov in o tem, kako pomiriti strasti znotraj stranke.

Po volitvah je »zavrelo«

V stranki je namreč po volitvah ob analizi volilnega rezultata »zavrelo«. Ostre besede naj bi tedaj padale predvsem med Balažicem in kandidatom za evropskega poslanca Petrom Gregorčičem, ki ni bil izvoljen. Predlagali so tudi sklic izrednega volilnega kongresa, na katerem bi lahko izvolili novo vodstvo, a je glavni odbor na glasovanju to zavrnil.

Balažic je danes v izjavi spomnil, da mora vsak, ki želi sklicati izredni kongres, pridobiti dve tretjini podpisov lokalnih odborov, kar se do zdaj še ni zgodilo. »Tako da gremo pogumno naprej v prihodnost. Če pa bo odločitev drugačna oziroma če ti podpisi pridejo, pa sem seveda pripravljen iti tudi na kongres,« je dejal.

Ponovil je, da so Gregorčiča povabili v stranko. »Tukaj je žogica na njemu. Vsi pa si seveda želimo, da bi našli pot naprej, ki bi krepila ne samo Ljudsko stranko, ampak tudi celoten desnosredinski prostor,« je dejal.

Spomnil je, da je SLS vedno zagovarjala prehransko samooskrbo, h kateri je treba po njegovem mnenju nujno dodati spoštovanje podjetnikov, obrtnikov in drugih, ki jih današnja politika neizmerno duši. SLS, tako Balažic, je edina, ki ima pogum za spremembe v slovenski politiki.

