Predsednik SLS napovedal, da jim bodo pomagali tako, da bodo zbirali ozimnico

V Slovenski ljudski stranki (SLS) so na današnji klavzuri v ospredje postavili razpravo o pomoči prizadetim v poplavah. Zavzeli so se za to, da se več iniciative nameni občinam, predsednik SLS Marko Balažic pa je napovedal, da bodo po vzoru Slovenske kmečke zveze iz leta 1990 za prizadete v poplavah zbirali ozimnico.

Kot so sporočili iz zunajparlamentarne stranke SLS, predlagajo, da se sistem obnove organizira po sistemu, ki je dobro deloval že pri neposredni pomoči pri poplavah in tako, da se več iniciative nameni občinam. Stranka vztraja pri predlogu, da se pristojnosti urejanja vodotokov čimprej in nujno prenesejo na občine.

Skrbi glede sklada

SLS skrbi oblikovanje izvenproračunskega sklada, nad katerim naj bi bdela SID banka z Borutom Jamnikom na čelu. »Nad skladom ne bo nobenega nadzora,« so ocenili. Glede interventnega zakona za pomoč prizadetim pa so izrazili obžalovanje, da so zadnji na vrsto zopet prišli kmetje. Ob tem so poplave razkrile težavo onesnaženosti s težkimi kovinami, kar bo po njihovem terjalo posebno intervencijo.

Zaradi nedavnih poplav so pogovori glede volitev poslancev v Evropski parlament, ki bodo prihodnje leto, zastali, so ob tem navedli. Tako ostajajo vse odločitve še odprte. »Z vidika Evropske ljudske stranke (EPP) bi bilo po prepričanju SLS najustreznejši skupni nastop vseh slovenskih strank EPP: SDS, NSi in SLS,« so sklenili.

Če ste zamudili Delov podkast, v katerem je bil gost Marko Balažic, si ga lahko ogledate tukaj.