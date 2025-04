Konec zasebnih vrtcev? V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije na nogah

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo predlog sprememb Zakona o vrtcih Zvrt – H. Predlagana zakonodaja, ki naj bi spremenila financiranje zasebnih vrtcev, je povzročila ostro polemiko med ministrstvom in združenjem zasebnih vrtcev.

»Z novim predlogom Ministrstvo močno posega v pravice staršev in otrok, saj rušijo trenutno ureditev zasebnih vrtcev. Več kot očitno je cilj dolgoročno onemogočanje delovanja zasebnih vrtcev, ki bo za posledico nosilo zapiranje le teh. Zasebni vrtci so dolga leta reševali stisko mnogih staršev, ki niso dobili možnosti vpisa otroka v javni vrtec, sedaj, ko se generacije počasi zmanjšujejo, pa odločevalcev ne zanima kako in če bodo zasebni vrtci lahko delovali v prihodnosti. Ocenjujemo, da tak pristop ni pravičen in ne upravičen,« je mnenja Taja Steblovnik, predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije.

Medsebojno sodelovanje

Predstavnica združenja poudarja, da bi se obstoječi zasebni vrtci pod novimi pogoji prav tako soočali z izzivi in se morebiti tudi zapirali. Tudi zasebni sektor beleži manjši vpis otrok, kar je posledica spremenjene demografske slike v Sloveniji. »Poseg v sistem, ki dobro deluje tako iz vidika javnih financ, saj so tovrstni vrtci ugodnejši in delujejo v korist staršev in otrok kakor tudi iz vidika ne ogrožanja javne mreže, meče senco dvoma na razumevanje celotnega delovanja sistema javnih in zasebnih vrtcev. Dejstvo je, da zasebni in javni vrtci z medsebojnimi izobraževanji, opazovanji in sodelovanjem krepimo celotno predšolsko vzgojo v korist vseh otrok in s tem prispevamo pomemben delež k oblikovanju odgovorne ter zdrave družbe,« je dodala Steblovnikova.

Predstavnica združenja je vnovič poudarila nujnost nadaljnjih pogovorov z ministrstvom in izrazila željo po ponovnem sestanku: »S takim manevrom vlade bodo starši, otroci in strokovni delavci izgubili dodatno ponudbo, alternativne pedagoške pristope, obogatitev programov, izobraževanja na področju posebnih pedagoških načel, izvajanje posebnih pedagoških načel in mnogo več. Od resornega Ministrstva pričakujemo, da se bo odzvalo na naše predloge s strokovnimi argumenti, predvsem pa, da nam bodo prisluhnili in delovali v korist otrok.«

Minister Vinko Logaj je na trditve, da zasebni vrtci ne bodo mogli delovati in zakaj se ukinja plačevanje, odgovoril, da gre za javno priznane programe.