To je oče štirih otrok, s katerim gredo na volitve (FOTO)

Slovenska ljudska stranka je najavila nosilca liste za prihajajoče volitve v Evropski parlament. Gre za raziskovalca in aktivnega državljana dr. Petra Gregorčiča.

Nosilec liste SLS. FOTO: Rok Rakun/Ppr.si

Nosilec liste za volitve v Evropski parlament dr. Peter Gregorčič, se je ob zahvali organom stranke, ki so ga potrdili s plebiscitarno podporo, izpostavil: »Močna Evropska unija (EU) je ključna za naše materialno, kulturno in duhovno blagostanje. K temu moramo dodati svoj delež. Danes, ko je EU na razpotju, moramo tja poslati najboljše. Na naših mejah in v naši bližini imamo dve vojni. Soočamo se z migrantskim valom, ki ob neustreznih politikah lahko ogrozi eno od ključnih pridobitev EU – odprtost mej znotraj schengenskega območja. Čutimo posledice podnebnih sprememb in energetske krize, pri čemer se lahko zgodi, da bodo zgrešene politike na tem področju ošibile naše gospodarstvo, kmetijstvo in prizadele najranljivejše državljanke in državljane Evrope. Zato je oblikovanje močne liste za Evropski parlament naš prvi prispevek k skupnemu cilju, k močni Sloveniji in močni EU za vse.«

Kdo je dr. Peter Gregorčič? Dr. Peter Gregorčič je uveljavljen in mednarodno povzeman raziskovalec na področju laserskih tehnologij. Je izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ob akademski karieri pa si kot aktivni državljan že več kot desetletje prizadeva za večjo pluralnost na področju svobode izobraževanja in svobode medijev.

Med drugim je bil eden izmed pobudnikov ustavne presoje Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, opravljal funkcijo predsednika Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija ter bil član Strateškega sveta za digitalizacijo. Od leta 2019 do 2022 je kot politični komentator sodeloval v oddaji Faktor na TV3, leta 2021 pa se je pridružil komentatorski ekipi oddaje Ura moči na Planet TV. Od junija 2021 je podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije. Tudi sicer je navdušen rekreativni kolesar, ki je za kolesarstvo navdušil tudi svoje otroke. Po izobrazbi je doktor fizike. Je oče štirih otrok.

Predsednik SLS Marko Balažic je poudaril, da SLS ostaja trdna članica družine Evropske ljudske stranke: »Ker smo prva članica ELS iz Slovenije, čutimo moralno zavezo, da jasno izpostavimo pomen močne Slovenije v Evropi.« Obenem je poudaril, da je začarani krog ukvarjanja s samim seboj v slovenski politiki posledica pomanjkanja vizije: »Prvi smo transparentno najavili začetek oblikovanja liste, s katero se lahko poistovetijo vsi. Z jasno zavezo, da potrebujemo močno Slovenijo in močno Evropo. Vsi, ki poznajo dr. Petra Gregorčiča, vedo, da bo obljubljeno tudi izpolnil. In to je točno tisto, kar danes v politiki potrebujemo.«

Nekdanjega predsednika programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Petra Gregorčiča, ki sicer ni član stranke SLS, so za nosilca liste potrdili na ponedeljkovih sejah izvršilnega odbora in sveta stranke, je dejal predsednik SLS Marko Balažic.

Predsednik SLS Marko Balažic in nosilec liste Peter Gregorčič. FOTO: Rok Rakun/Ppr.si