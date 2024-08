Marjan Podobnik se boji za svoje življenje: Če se mi kaj zgodi, se nisem ubil sam

Konec tedna je na družbenem omrežju X veliko prahu dvignila izjava znanega »tviteraša« Libertarca oziroma Tomaža Štiha. Med drugim je poudaril, da ima rad svoje življenje ter da nikakor ni samomorilen.

»Tri kratke misli za primer, če me Starmerjev islamo-socialistični gestapo zaradi boja za svobodo govora, svobodo izražanja in svobodo tiska zapre,« je zapisal Štih in med drugim dodal: »Zelo rad imam svoje življenje, nisem samomorilen in če se mi kaj zgodi, se nisem ubil sam.«

Podobnik: Vem iz osebnih izkušenj

Njegove besede je poobjavil tudi nekdanji prvak SLS Marjan Podobnik ter jih označil za hudo zaskrbljujoče. »Verjemite, ta izjava ni brezvezno govoričenje. Vem iz osebnih izkušenj iz nekega drugega časa (1990-2000) in zaradi druge vsebine (borba proti korupciji). Izjavo, ki jo je dal Libertarec, ponavljam tudi zase – zaradi stvari, ki so in bodo, povezanih s prizadevanji za ohranitev svobode govora in borbe proti korupciji in gospodarskemu kriminalu,« je poudaril Podobnik.