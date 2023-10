Zorko: Potek je enak kot pri Loredanu, zato pričakujem odstop ministrice

Politični analitik in direktor Valicona Andraž Zorko meni, da je razvoj dogodkov pri ministrici Ajanović Hovnik enak kot pri nekdanjem zdravstvenem ministru Bešiču Loredanu, zato napoveduje njen odstop. Rekonstrukcija vlade ga ne preseneča, saj se je o njej govorilo že pred nekaj meseci, tudi sovpadanje dogodkov na isti dan ga ne preseneča.

Danes je namreč postalo jasno, da se v ministrski ekipi obeta več sprememb. Premier Robert Golob je v DZ poslal predlog kandidatke za ministrico za zdravje, za funkcijo predlaga Valentino Prevolnik Rupel. Obenem je v javnost prišla informacija, da naj bi se kmalu iz ministrskih vrst poslovila minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in kmetijska ministrica Irena Šinko. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik pa se bo morala zagovarjati ob interpelaciji o njenem delu, ki jo je danes napovedala SDS.

Interpelacija ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik je bila pričakovana, meni Zorko. Razvoj dogodkov je podoben kot pri nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu: »Že ko je Ajanović Hovnik rekla, da ne bo odstopila in ko so ji v stranki Gibanje Svoboda izrazili popolno podporo, je bila to v bistvu najava, da bo kmalu odstopila.«

Interpelacija je le še en dodaten motiv ali pa izgovor, ocenjuje. Poleg tega je Golob glavno pogajalko s sindikati javnega sektorja očitno že izgubil, saj je sama dejala, da se je s te pozicije pripravljena umakniti. »Če se umakne s pozicije glavne pogajalke s sindikati, se v bistvu umika z mesta ministrice,« meni.

Glede kandidatke za ministrico za zdravje pa Zorko pravi, da če danes ne bi objavili njenega imena, »bi izgledalo, kot da je vlada že skoraj ob dva ministra, kar pa ne bi bilo dobro«. Valentina Prevolnik Rupel je strokovno kompetentna, pozna področje in sistem, ocenjuje, a izpostavlja, da je ministrska funkcija politična funkcija. Minister mora imeti predvsem odločevalsko moč, da ne podlega lobijem in parcialnim interesom, da je kompetenten in avtonomen pri odločitvah. "»n tu je vprašanje, ali je ta kandidatka dovolj avtonomna, dovolj močna osebnost, da bo znala odločati kot ministrica,« je dejal.

»Če imaš eno ministrico na pol v odhodu in ministrico za zdravje v prihodu, pa je to pač trenutek, da se, če je treba kaj zamenjati, to naredi vse naenkrat,« pa je dejal o napovedanih menjavah Šinko in Brežana. Morebitna menjava Brežana v času popoplavnih sanacij, v katere je močno vpet, se mu sicer ne zdi dobra.

Bistvenih razlik v javnomnenjski podpori vladi ne pričakuje, ta je odvisna od marsičesa, opozarja. Okoliščine so lahko neodvisne od tega, kar vlada počne. Na to vpliva tudi inflacija, podražitve elektrike in podobno. »Takrat, ko so ljudje nesrečni, za to krivijo vlado, povprečen državljan se z odstopi in menjavami ministrov ne ukvarja,« je dejal.

Ob poplavah je podpora vladi zrasla, ker je bil pri ljudeh prisoten šok in strah, odziv vlade pa je bil po njegovi oceni dober. Ko postanejo vidne vse posledice in se za večino ljudi stvari ne odvijajo, kot bi si želeli, ali ker imajo včasih malo nerealna pričakovanja, kaj vse se lahko zgodi v kratkem času, je logično, da podpora pada.

Ob tem izpostavlja, da ko govorimo o podpori strankam, leva sredina nima alternative, sploh potem, ko je Gibanje Svoboda prevzelo LMŠ in SAB. »Levosredinski volivci v bistvu nimajo alternative, torej se bodo v anketah še vedno izrekali za Gibanje Svoboda, čeprav morda z bolj stisnjenimi zobmi,« je dejal. Podpora Gibanju Svoboda pa je enako podpori vladi, še dodaja.