Ob 1. maju protest v Ljubljani, oglasil se je Janša: Med temi levičarji poiščite enega, ki živi od lastnega dela

Na praznik dela so se na protestu v Ljubljani zbrali predstavniki sindikatov, študentov in drugih civilnodružbenih organizacij. Govorci so opozorili, da imajo delavci vsako leto manj razlogov za praznovanje in da je povezovanje delavskih bojev ključno za graditev moči delavcev. Protest je šele začetek skupnega boja za lepšo prihodnost, pravijo.

V množici nosili transparente z napisi o 1. maju

Protest v organizaciji sindikatov Mladi plus in Zasuk, študentskega društva Iskra in Centra za družbeno raziskovanje - Cedra se je začel na Kongresnem trgu, kjer so se zvrstili govori in delavske pesmi, potem pa so se po Slovenski cesti odpravili še do Miklošičevega parka, kjer je potekal drugi del protesta. V množici so nosili transparente z napisi 1. maj delavcu nazaj, Delavstvu oblast - kapitalizem mora past.

Opozorili so na razraščanje prekarnosti na trgu dela, posledice, ki jih ima prekarnost na celotno družbo ter nasploh na položaj delavk in delavcev v današnjem času. Po besedah Mojce Žerak iz Sindikata Mladi plus je širjenje prekarnosti na trgu dela nesprejemljivo. Kritična je bila do aktualne vlade, ki je pred volitvami obljubljala rešitve, tudi v koalicijsko pogodbo je zapisala, da se bodo sistemsko lotili problema prekarnosti. »Zdaj smo že na polovici njihovega mandata, rešitev pa še vedno ni na vidiku,« je dodala Žerak.

Na položaj in prihodnost študentk in študentov je opozoril predstavnik študentskega društva Iskra Primož Kolenc. Prekaren način življenja po njegovih besedah ni le faza odraščanja, po kateri se postavijo na noge in normalno zaživijo: po študiju jih še naprej čakajo prekarna dela, ne pa redna zaposlitev. Protesta so se udeležili tudi predstavniki Stanovanjskega bloka, Aljaž Pevec je v njihovem imenu izpostavil razsežnosti stanovanjske problematike

Predstavnik sindikata Zasuk Žiga Brdnik je predstavil položaj samozaposlenih v kulturi. »Za nas ne veljajo nobeni enotni standardi, ne ščiti nas nobena pogodba. Zato smo se odločili, da je skrajni čas, da premagamo individualizem in atomiziranost našega sektorja, se sindikalno organiziramo in se začnemo pogajati,« je izpostavil.

Na razširjanje prekarnosti tudi na Pošti Slovenije je opozorila predstavnica Sindikata Pošte SDPZ Majda Stubelj. Predstavnica Sindikata Tuš Ljiljana Jovanović pa je delila decembrsko izkušnjo, ko so se trgovke Tuša borile ne le za višjo plačo, ampak so celo Slovenijo opozorile, da nihče ne sme imeti osnovne plače nižje od minimalne in da lahko organizirani delavci z zadostno podporo ustavijo delo tudi v zasebnem sektorju.

Opozorili tudi na položaj delavcev migrantov

Na položaj delavcev migrantov je opozoril predstavnik Ambasade Rog: »Ker vemo, da s svojim delom prispevamo k razvoju Slovenije, vztrajamo pri tem, da nismo potrošni material, ki ga izrabiš in zavržeš.«

Protesta se je udeležilo več sindikatov in drugih civilno-družbenih organizacij, med njimi tudi stavkajoči z upravnih enot, dostavljavci hrane in Gibanje za pravice Palestincev, ki so prebrali poziv palestinskih sindikatov k prekinitvi oboroževanja Izraela.