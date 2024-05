Tudi z Japonci na vso moč, da ne bo zapleta

V tabor slovenske hokejske reprezentance sta se vrnila nasmeh in dobra volja. Risi so namreč lepo pohrustali domači italijanski plen, pred 4500 gledalci v Bolzanu ugnali gostitelje in pred nadaljevanjem svetovnega prvenstva skupine 1A, torej drugega kakovostnega razreda, skočili na želeni vrh lestvice. Danes bodo ob 16. uri lovili točke proti izbrani vrsti Japonske, pred novo zahtevno preizkušnjo pa smo se pogovarjali z najučinkovitejšim slovenskim strelcem na tem prvenstvu Rokom Tičarjem.

Rok, v tej zadnji zahtevni preizkušnji proti Italiji ste uresničili tisto, kar ste napovedovali: torej, da bo treba pred vrati tekmeca igrati bolj agresivno kot na prvih dveh tekmah, biti pozoren na odbite ploščke in se seveda pravočasno vračati na svojo polovico. Kako ste vi videli to zmago proti gostiteljem prvenstva?

»Veliko energije smo vložili v ta sredin večer, veliko je bilo čustev, dejansko smo odigrali eno od boljših tekem v zadnjem času, tako da sem prav ponosen na to naše moštvo. Pa ne gre le za igralce, temveč ves naš spremljevalni štab. Ne morem mimo pohval za našo zdravstveno oskrbo, tudi telesno smo bili vrhunsko pripravljeni za tako oster boj na ledu. Zmaga je nagrada za vse. Naša želja je bila res močna.«

3 gole je v dosedanjih treh tekmah na tem SP zabil Rok Tičar

Opazna je bila tudi zbranost pri določenih nalogah tako v napadalnih akcijah kot tudi pred lastnimi vrati, kajne?

»Nedvomno. Če se le ozrem k igri naših branilcev, ki so včasih tarča kritik. Tokrat so igrali vrhunsko! Drsalno so bili dobri, zaščitili so vratarja, pomagali tudi pri ustvarjanju napadov in tako je bilo tudi nam v napadalnih vrstah lažje.«

Včerajšnji dan je ponudil za vse reprezentance v Bolzanu tekmovalni počitek.

»Prav je, da si odpočijemo. Res je bilo ogromno čustev v tem sredinem večer, zato je bila včerajšnja regeneracija še toliko bolj pomembna.«

Kako ste sicer preživeli dan po tej zahtevni tekmi?

»Najprej je napočil čas za dober spanec, zjutraj si je bilo treba vračati energijo z dobrim zajtrkom, čez dan razmišljati o izdatnem vnosu tekočine. Razveselil sem se tudi srečanja s prijatelji, ki so tu, poklepetal sem z družino. Dobrodošel je bil seveda tudi sprehod na svežem zraku v tem lepem mestu, obdanem z visokim gorovjem.«

Že vrsto let je med našimi vodilnimi reprezentanti FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Zdaj pa se morate zbrati za Japonsko, ki je v podaljšku izgubila z Italijo, nato pa tesno premagala Južno Korejo ...

»To je zelo nepopustljivo moštvo. Čim bi naključno pomislili, da bi lahko imeli lažje delo kot proti Italiji, se lahko v hipu opečemo. Vnovič moramo pristopiti tekmi zagnano ter obenem potrpežljivo. Moramo zbrano graditi napade, v obrambi ne ustvarjati prepiha. In seveda – pomembno je, da priigrane priložnosti kronaš z golom.«

In vam gre po tej plati dobro, v dosedanjih treh tekmah ste zabili tri gole. Sicer v navezi z Robertom Saboličem, s katerim sta dolgo tudi zasebno prijatelja, že več kot desetletje pri reprezentanci delujete odlično, očitno pa vam gre na ledu dobro tudi z novincem Maticem Törökom, kajne?

»Zelo sem zadovoljen, kako smo se ujeli mi trije. Matic? Je prav skromen fant, zelo lepo vzgojen. Spoštuje starejše in se poskuša kar največ naučiti. Tudi ko se zabavamo, se nazaj posmeji. Na ledu pa je videti močan, tudi ob ogradi denimo, veliko ploščkov si pribori, posledično ustvarja priložnosti. Pred njim je lepa hokejska prihodnost. Pa ne govorim tega na pamet, saj ga vsaj malce poznam že od prej, torej pred prihodom na to prvenstvo v Bolzano.«