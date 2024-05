Zaradi nove srbske vlade gorijo alarmi: »Gre za prorusko vlado«

Nova srbska vlada je prisegla v četrtek, novi premier, vodja vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pa je dejal, da bo vodil »vlado kontinuitete«, s štirimi podpredsedniki in skupno 29 ministrov, od tega pet brez resorja.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob tem poudaril, da polnopravno članstvo v Evropski uniji ostaja glavni cilj Srbije, a da Beograd ne bo zanemaril svojih tradicionalnih prijateljev Kitajske in Rusije. Srbija je obsodila agresijo Rusije na Ukrajino, a se ne bo pridružila mednarodnim sankcijam proti Moskvi, je ponovil uradno stališče Beograda.

Dodal je, da so najboljši možni odnosi z ZDA, najmočnejšo državo na svetu, v interesu Srbije.

Takšna vlada zaskrbela Zahod

Velika Britanija mora posvetiti več pozornosti Balkanu, ker obstaja nevarnost destabilizacije v tej evropski regiji, je opozorila predsednica odbora za zunanje zadeve v britanskem parlamentu Alicia Cairns.

FOTO: Stoyan Nenov Reuters

»Balkan je pomemben in če ga bomo ignorirali, bomo imeli ogenj pred vrati. To ni pomembno samo za evropsko varnost, saj je v bistvu naše razširjeno dvorišče in če bo na Balkanu kriza, bo to vplivalo na vse nas in ne moremo si privoščiti tretjega globalnega konflikta,« navaja Danas.

»V Srbiji je na oblast prišla nova proruska vlada, za katero se nekateri bojijo, da bi lahko povzročila konflikt z Zahodom,« je dejala.