Shana Flogie: Delajte na sebi, da ne boste podlegli kaosu (Suzy)

Vsakič, ko zunanji planeti – Neptun, Uran in Pluton – prehajajo v novo znamenje, se začne obdobje prilagajanja, ki pogosto prinese začetni občutek nelagodja, stresa in kaosa. Trenutno smo sredi takega procesa, ki bo trajal vse do leta 2026. Prinaša nam obilico priložnosti za rast in napredek. Imeli bomo čas za delo na sebi in možnosti odločanja, kako bomo zastavili življenje naprej. En del umira, drugi se rojeva Neptun, Pluton, Uran in Jupiter bodo v prihajajočih mesecih in vse do 2026, ko prestopi v novo znamenje kot zadnji še Saturn, prehajali 29. stopinjo. Ko doseže planet to stopinjo, st...