Še posebej zadnje dve leti se »politika vse bolj meša v delo medijev in ga skuša nadzorovati«

Nova lestvica medijske svobode organizacije Novinarji brez meja (RSF) razkriva, da vlade in politiki vse bolj zanemarjajo svoje obveznosti pri zaščiti medijev. To je posebej zaskrbljujoče v luči številnih prihajajočih volitev po vsem svetu, so opozorili. Podobna svarila so ob današnjem dnevu svobode medijev izrazili tudi pri ZN in EU.

Novinarske organizacije s pozivi k izboljšanju pogojev za medije

Novinarske organizacije v Sloveniji in svetu ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev opozarjajo, da je novinarjem nujno zagotoviti svobodo, ki jo potrebujejo pri opravljanju dela. V Sloveniji pa so še zlasti glasni tudi pozivi k izboljšanju pogojev za novinarje in medije.

Sindikat novinarjev Slovenije je navedel, da se pogoji za opravljanje novinarskega dela se slabšajo tudi v Sloveniji. Država, ki je ustanoviteljica Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ignorira obveznost po primernem financiranju javnega zavoda. Slovenska tiskovna agencija pa še naprej čaka na zakonski okvir, ki bi preprečil morebitno vnovično finančno izčrpavanje, kot se je zgodilo pred tremi leti.

Društvo novinarjev Slovenije ob svetovnem dnevu ugotavlja, da se je politični diskurz o medijih sicer nekoliko spremenil. Vladajoča politika postavlja svobodo medijev med javno izrečene obljube, kar vidijo kot dobro.

Prvo mesto na lestvici svobode medijev je kljub nekoliko nižjem političnem kazalniku ohranila Norveška, sledita ji Danska in Švedska. Na dnu lestvice so po novem Afganistan, Sirija in Eritreja. Na vrhu lestvice sicer prevladujejo evropske države, še posebej članice EU. A kot navaja poročilo, so tudi znotraj unije države, kjer je svoboda medijev na preizkušnji, pri čemer so izpostavljene Madžarska, Grčija in Malta.

Pomanjkanje politične volje za ustvarjanje pogojev za kakovostno novinarstvo vidijo kot globalen problem. Slovenija je letos na indeksu svobode medijev osem mest višje kot lani in je s 50. napredovala na 42. mesto. »Na prvi pogled se zdi kot uspeh, ampak kot vselej je pomemben kontekst,« so opomnili.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) medtem ocenjujejo, da se svoboda medijev v Sloveniji slabša. »Politika se namreč po njihovem mnenju vse bolj meša v delo medijev in ga skuša nadzorovati.« To je po njihovih besedah še posebej izrazito v zadnjih dveh letih, ko je aktualna vlada preko svojih nadzornikov v Telekomu Slovenije zamenjala odgovornega urednika portala Siol.net in ko je vlada, kot so zapisali, prevzela nadzor nad upravljanjem javne RTVS.

Hkrati se je vladajoča oblast po njihovem prepričanju spravila nad medije, ki skušajo predstavljati drugo plat medalje, s parlamentarno preiskovalno komisijo.