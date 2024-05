Vsak 3. maj bo dan žalovanja. Pred točno enim letom se je zgodila tragedija

»Vsak 3. maj bo dan ogromne žalosti, žalovanja in spomina na žrtve,« je pred obletnico pokola na beograjski šoli Vladislava Ribnikarja dejala srbska ministrica za šolstvo Slavica Đukić Dejanović, ki se bo danes, kot množica njenih rojakov, udeležila žalne slovesnosti v parku Tašmajdan. Ob uri, ko je 3. maja lani 13-letni Kosta Kecmanović začel strelski pohod po šoli, pa bodo vse zaslone, postavljene za omenjeno komemoracijo, simbolično poimenovano Bujenje, za eno minuto zatemnili. »Vsi, še posebno družine umorjenih otrok, bodo dobili priložnost, da dostojanstveno izrazijo svojo bolečino, žalost in se spominjajo žrtev,« je še dejala ministrica.

Medtem ko mladoletni Kosta ostaja na psihiatrični kliniki za otroke in zaradi mladosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati, pa se je konec januarja na beograjskem sodišču začelo sojenje njegovim staršem, a je zaprto za javnost, v sodno dvorano je dovoljeno le družinskim članom žrtev.

Pod streli je umrlo devet otrok in varnostnik. FOTO: Milos Tesic/ataimages/pixsell

Za morilčevega očeta je srbsko višje državno tožilstvo zahtevalo 12 let zapora zaradi hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, ker je 13-letnega sina kljub njegovi mladosti učil streljati s strelnim orožjem in ker orožja, ki ga je v napadu uporabil deček, ni ustrezno zavaroval. Za mamo je tožilstvo zahtevalo dve leti in pol zapora, in sicer zaradi nezakonitega posedovanja orožja.