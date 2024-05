Slovenski hribi so vzeli še eno življenje. Že deveto letos je ugasnilo pod Špikom, 2472 metrov visoko goro v Julijskih Alpah. Proti Špikovemu grabnu sta v ponedeljek z vrha Male Ponce, Špiku sosednjega hriba, smučala izkušena turna smučarja, stara 30 in 44 let. Oba tudi primerno opremljena sta se morala pred Špikovim grabnom ustaviti, saj smučanje naprej ni bilo mogoče. Nadaljevanje spusta sta morala opraviti po vrvi čez skalni skok. Pri tem spustu v Špikov graben, so pojasnili na Policijski upravi Kranj, pa je 30-letnega gornika zajel snežni plaz. Luka Vidic se s prijateljem s smučmi spusti...