To je o kandidatki za zdravstveno ministrico povedal Brecelj

Predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj pozdravlja predlog za imenovanje Valentine Prevolnik Rupel za novo ministrico za zdravje. Veseli ga, da je kandidatka strokovnjakinja s področja ekonomije, zdravstva in zdravstvenih sistemov, hkrati pa je hvaležen, da je sprejela zahtevno vlogo.

Od Prevolnik Ruplove Brecelj pričakuje, da bo okrepila ekipo na ministrstvu. »Nalog je ogromno. Najprej mora ojačati ekipo na ministrstvu, saj je veliko ljudi odšlo, da bo imela ljudi, ki bodo delali z njo. Brez tega bo težko,« je poudaril. Sicer meni, da bo težko ponovno sestaviti delujoče ministrstvo za zdravje, saj je v zadnjih letih veliko ljudi s svojih delovnih mest odšlo nezadovoljnih in tam ne želijo več delati.

Predsednik vlade Robert Golob, ki je od odstopa Danijela Bešiča Loredana začasno vodil zdravstveni resor, je v DZ danes poslal predlog kandidature Prevolnik Rupel za ministrico za zdravje. Ta svoje ožje ekipe, s katero bo, če bo dobila podporo DZ, prevzela vodenje enega najtežjih resorjev, v prvi izjavi za medije še ni želela razkriti. Med prioritetami je naštela dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in opredelitev košarice zdravstvenih pravic. Prepričana je, da bo zdravstveni sistem po koncu njenega mandata nekoliko boljši.

Prevolnik Ruplovo najprej čaka predstavitev pred parlamentarnim odborom

»Prizadevala si bo za dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo v javnem zdravstvenem sistemu in zagotovitev stabilnega financiranja z določitvijo ustrezne košarice pravic,« so o kandidatki za ministrico sporočili iz kabineta predsednika vlade.

»Njene reference poznamo, je poznavalka zdravstvenega sistema, tudi financ, že od poletja se trudi za vsebino reform na ministrstvu,« pa je v današnji izjavi za medije povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Dodal je, da ne drži, da v Gibanju Svoboda in na ministrstvu za zdravje ne delajo na reformah. Konkretni izdelki bodo v javnost prišli v kratkem, je napovedal.

Menjave na čelu zdravstvenega ministrstva so bile sicer tudi v preteklosti pogoste. Na čelu ministrstva za zdravje se je do zdaj zamenjalo 20 posameznikov. Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta na ta ministrski stolček sedla po dvakrat, funkcijo ministra za zdravje so štirikrat začasno opravljali tudi premierji, enkrat pa zunanji minister. V povprečju so posamezniki funkcijo zasedali manj kot dve leti.