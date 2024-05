Roker priznal, da ni bil vedno svetnik

Jon Bon Jovi in Dorothea Hurley že desetletja kljubujeta stereotipom o zvezdniških zakonih. Zaljubila sta se že v srednji šoli in se leta 1989 tudi poročila, ves ta čas pa v medijih ni bilo zaslediti nikakršnega škandala, ki se radi zgodijo na turnejah, ko so glasbeniki, še zlasti tako postavni, kot je Jon, dolge tedne in mesece zdoma. Nekoč se je zdaj 62-letni frontman zasedbe Bon Jovi pošalil, da si ne upa niti pomisliti na skok čez plot, saj je njegova žena trenerka karateja, a tako zelo zgleden mož le ni bil.

Če se s partnerjem skupaj razvijaš, se bo vse uredilo.

Ko je pred dnevi gostoval v eni od oddaj na ameriški televiziji, med katero je promoviral dokumentarni film o skupini, ki jo je ustanovil pred 40 leti, je namreč spregovoril tudi o razmerjih. Eden od njegovih sinov, 21-letni Jake, je namreč zaročen, hčer, ki bo konec maja dopolnila 31 let, pa tudi že razmišlja v tej smeri. »Zame je bil največji čar celotne zveze z Dorotheo to, da sva skupaj odraščala in rasla. Niso bili vsi dnevi čarobni, a tudi to je del življenja, in če se s partnerjem skupaj razvijaš, se bo vse uredilo. To poskušam povedati Jaku, a vem, da me z Millie ne bosta poslušala,« je malo za šalo, malo zares dejal Jon, ki je sicer navdušen nad sinovo izbranko, 20-letno igralko Millie Bobby Brown.

Jon je nato spregovoril tudi o svojem zakonu in priznal, da ni bil vedno tako zelo idiličen, kot se morda zdi. »Nisem bil svetnik, a obenem nisem bil tako neumen, da bi ogrozil družinsko življenje,« je dejal rocker in pohvalil ženino »visoko stopnjo tolerance«.

Jake se je lani zaročil z igralko Millie Bobby Brown. FOTO: Henry Nicholls /Reuters

Je pa ta zdaj morda le nekoliko upadla, saj Dorothea Jona ni spremljala na ameriško premiero dokumentarnega filma Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, ki se je zgodila nekaj dni po omenjenem intervjuju, je pa bila ob njem na britanski premieri, sodelovala je tudi pri snemanju dokumentarca. »Ljudje božji, kaj res mislite, da je Dorothea šele zdaj izvedela, da je Jon kdaj storil kaj, česar ne bi smel? Poročena sta 35 let, on je glasbenik, ona ni neumna in ne živi v luknji, najbrž je ni bilo, ker je imela druge obveznosti,« pa se je na namigovanja o težavah v enem najtrdnejših zvezdniških zakonov odzval vir blizu glasbenikovi družini.

Jon in Dorothea sta s poroko sicer močno razburkala čustva njegovih oboževalk pa tudi takratnega menedžerja, ki se je bal, da si je Jon s to potezo uničil kariero. Na srečo ni bilo tako, in mladenke po svetu so se nazadnje sprijaznile z dejstvom, da njihov idol ni več na voljo. V zakonu so se Jonu in Dorothei rodili štirje otroci, poleg hčerke Stephanie Rose in Jaka še dva sinova, Jesse je konec februarja dopolnil 29 let, Romeo pa slab mesec za njim 20.