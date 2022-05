ZNP: Stavko na RTV vodijo tisti, ki želijo, da se na RTV nič ne spremeni

V Združenju novinarjev in publicistov menijo, da je današnja stavka dela zaposlenih na RTVS nepotrebna. Kot neupravičene vidijo tudi zahteve po odstopu vodstva, saj da je bilo izvoljeno v skladu z zakonom in vsemi predpisanimi zakonitimi postopki. Stavkajoči medtem branijo svoje pridobljene privilegije, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodstvo RTVS ima po mnenju združenja zakonit in legitimen mandat, prav tako pa ni naredilo nič takega, s čimer bi omejevalo novinarsko avtonomijo. Nekatere izpeljane spremembe so bile nujne za večjo pluralnost RTVS in njeno profesionalnost, menijo.

»Stavko na RTVS očitno vodijo in spodbujajo tisti, ki želijo, da se na RTVS nič ne spremeni,« so sporočili iz združenja. Stavkajočim pripisujejo, da v zadnjih letih niso naredili ničesar, da bi RTVS postala bolj pluralna in profesionalna. »Gre očitno za branjenje pridobljenih privilegijev in upiranje vsakršnim spremembam, ki pa so nujno potrebne,« so sklenili.