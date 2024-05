Po oslovskem kašlju zdaj na pohodu še ta izredno nalezljiva bolezen: to so simptomi

V Sloveniji so letos potrdili 11 primerov ošpic. Od tega so maja potrdili dva, in sicer pri necepljenem otroku in necepljenem mladostniku, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ob tem so poudarili pomen preventivnega cepljenja otrok.

V maju so po navedbah NIJZ ošpice potrdili pri sedemletnem otroku iz celjske regije in pri 15-letnem mladostniku iz ljubljanske regije. Nobeden od njiju ni bil cepljen. Skupno so identificirali 58 kontaktov.

Kot so pojasnili na inštitutu, pri kontaktih v skladu z algoritmom ukrepanja preverijo cepilni status oziroma dovzetnost za okužbo z ošpicami. Dovzetni kontakti se morajo cepiti, huje imunsko oslabele bolnike, dojenčke in nosečnice pa je treba zaščiti z imunoglobulini.

Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko vročino. Shutterstock Photo

Kontakti, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, morajo ostati doma in se po telefonu posvetovati s svojim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih. Ob tem so na inštitutu opomnili, da je za omejevanje širjenja okužbe in preprečevanje bolezni ključnega pomena cepljenje, zato je izjemnega pomena, da otroci prejmejo vsa cepljenja v skladu s programom cepljenja. Za zaščito sta potrebna dva odmerka cepiva.

Prenaša se kapljično

Ošpice se prenašajo neposredno ali posredno s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, torej s kihanjem ali kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih, kot so vrtci, šole, pa tudi na množičnih prireditvah. Osebe, ki prebolijo ošpice, so trajno zaščitene proti tej boleznim.

Od okužbe do prvih znakov bolezni traja približno 10 dni, lahko od sedem do 18 dni. Začetek bolezni je nenaden, z visoko vročino, hudim glavobolom, utrujenostjo, nahodom, vnetjem očesnih veznic in kašljem. Sledi pojav izpuščaja v ustih na mehkem nebu, jezičku, po nebnicah.

Drugi in tretji dan bolezni se pojavijo značilne tako imenovane Koplikove pege - majhne bele pege na sluznici nasproti kočnikov. 14. dan po okužbi se pojavi izpuščaj na koži, ki traja do sedem dni. Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko vročino, so pojasnili pri NIJZ.

Kot so opozorili, se v zadnjem letu ošpice spet pogosteje pojavljajo v več evropskih državah, zato je pričakovati posamezne primere tudi v Sloveniji.