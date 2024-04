Smrtonosna bolezen ubije 52 % okuženih ljudi, sedaj se je razširila na krave

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izrazila zaskrbljenost zaradi vse večjega širjenja ptičje gripe na vedno več živalskih vrst, tudi domače živali, kot so krave in koze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bolezen bi se lahko začela širiti tudi med ljudmi, pri katerih je stopnja smrtnosti »izredno visoka«.

»Mislim, da je to zelo zaskrbljujoče. Največjo skrb seveda vzbuja dejstvo, da se virus, ki je okužil race in piščance, nato pa vse pogosteje tudi sesalce, zdaj razvija in bi lahko okužil ljudi, nato pa razvil še sposobnost prehajanja s človeka na človeka,« je dejal predstavnik WHO Jeremy Farrar.

Zbolevajo tudi krave. FOTO: Jim Vondruska Reuters

Trenutni izbruh ptičje gripe se je začel leta 2020 in je doslej povzročil smrt več deset milijonov piščancev, okužile so se tudi divje ptice ter kopenski in morski sesalci. Prejšnji mesec so se seznamu pridružile še krave in koze, kar je strokovnjake presenetilo, saj naj te živali ne bi bile dovzetne za to vrsto gripe.

Umrla več kot polovica okuženih ljudi

Do zdaj ni dokazov, da bi se virus ptičje gripe (H5N1) lahko širil s človeka na človeka, toda pri več sto primerih, ko so se ljudje okužili v stiku z živalmi, je bila zabeležena stopnja smrtnosti izjemno visoka, je še posvaril Farrar.

Od začetka lanskega leta do 1. aprila so pri WHO zabeležili 463 smrti med 889 primeri okužb s ptičjo gripo v 23 državah, kar pomeni 52-odstotno smrtnost.

»Ko virus pride v populacijo sesalcev, se hitro približa ljudem. To je resnično zaskrbljujoče,« je dejal predstavnik WHO in opisal primer okužbe v Teksasu v ZDA, kjer se je kmet okužil s ptičjo gripo po stiku z govedom.

WHO je ob tem pozvala h krepitvi nadzora in posvarila pred morebitnim širjenjem bolezni. Farrar je dodal, da že potekajo prizadevanja za razvoj cepiv in zdravil za virus H5N1, in poudaril, da je treba zagotoviti, da bodo regionalni in nacionalni zdravstveni organi po vsem svetu sposobni pravočasno diagnosticirati bolezen.