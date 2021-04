Znano, koliko učencev bi se samotestiralo

Sviz samotestiranju ne nasprotuje

Po prvih poizvedovanjih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je zanimanje za samotestiranje na koronavirus, ki bi ga dijaki in učenci prostovoljno izvajali doma, izrazilo okoli 22 odstotkov učencev zadnjega triletja osnovnih šol in okoli 18,5 odstotka dijakov.Ministrstvo, ki ga vodi, je pretekli teden v želji, da bi zagotovilo čim bolj varen pouk po vrnitvi v šole, slednjim naročilo, naj med učenci in dijaki opravijo poizvedbo, koliko izmed njih bi se bilo pripravljenih samotestirati. Na ministrstvu pravijo, da opredelitev učencev in dijakov za samotestiranje s tem še ni dokončna. Ministrstvo namreč v petek skupaj z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje načrtuje skupni virtualni sestanek z ravnatelji srednjih šol, naslednji teden pa še z ravnatelji osnovnih šol, na katerem načrtuje predstavitev celotnega projekta.V ta namen pripravljajo tudi poseben informativni film, ki ga bodo skupaj s podrobnejšimi informacijami v naslednjih dneh posredovali osnovnim in srednjim šolam. »Starši ali skrbniki oziroma dijaki sami pa se bodo potem lahko dokončno odločili za pristop k samotestiranju,« pravijo na ministrstvu.V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov podpirajo, saj da bi lahko prispevalo k zmanjševanju prenosa okužb, nasprotujejo pa temu, da bi bila njegova izvedba prenesena na šole oziroma učitelje. Ti namreč za jemanje brisov niso usposobljeni, prav tako odvzemanje brisov ni obveznost, ki bi bila zapisana v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi, so opozorili v sporočilu za javnost.Minister za zdravjeje sicer v ponedeljek pojasnil, da bi po dosedanji zamisli učenci in dijaki samotestiranje izvajali doma in bi bilo prostovoljno. Izvajali bi ga z neinvazivnimi hitrimi metodami, začeli pa bi v drugi polovici aprila. Naročilo za 300.000 neinvazivnih testov, ki so že na poti, je Slovenija opravila v okviru skupnega evropskega javnega naročila. Cena enega testa znaša 1,49 evra, skupaj pa okoli pol milijona evrov. V primeru pozitivnega testa, bo samotestirani opravil pri svojem zdravniku še potrditveni PCR test.Samotestiranju v šolah nasprotujejo v nekaterih civilnih iniciativah. V civilnih iniciativah Otrok ne damo, Zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter Starši za ustavno pobudo glede nošenja mask od 6. do 4. letnika srednjih šol ob tem opozarjajo tudi na peticijo, ki jo je do zdaj podpisalo 20.500 ljudi. O njej so obvestili predsednika vlade, predsednika državein ministra Poklukarja, s katerimi se želijo tudi osebno srečati in jim predstaviti svoje argumente.