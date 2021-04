Spet porast okužb, Poklukar zagotavlja, da so šole prioriteta (VIDEO)

Po velikonočnem zatišju, je po pričakovanjih število okužb znova precej naraslo. Včeraj je bilo 4812 PCR-testiranj na novi koronavirus, pozitivnih pa 1189 (24,7 odstotka). Opravili so še 29.361 hitrih testov. Pozitivnih je sicer nekoliko manj kot pred tednom dni, a je bilo prejšnji teden opravljenih več testov, delež okuženih pa je bil nekoliko manjši.Aktivnih primerov je v Sloveniji 13.301, sedemdnevno povprečje pa je padlo za skoraj šest odstotkov, na 889. Število hospitaliziranih je 581 (osem več kot včeraj), intenzivno terapijo potrebuje 131 ljudi (en manj kot včeraj). Iz bolnišnice so jih včeraj odpustili 60, umrle pa so tri osebe.Še vedno so razmere najslabše v Goriški regiji, sledita ji Savinjska in Koroška.Kaj nas, glede na nov porast okužb, čaka v prihodnjem tednu, po koncu t. i. zaprtja države? O aktualnem stanju v zvezi s covidom je na današnji novinarski konferenci spregovoril tudi minister za zdravje, ki se je v svojem nagovoru ob svetovnem dnevu zdravja zahvalil vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem za njihov trud v času epidemije.»Glavni cilj je imeti šole odprte, kot pred 1. 4., skladno s tem pa tudi predlagati prostovljno uporabo neizvazivnih testov. Pripravljamo vso potrebno podlago, do filma, ki bo ponazarjal uporabo teh testov, do infografik in predstavitve širši šolski javnosti. V petek je načrtovan prvi sestanek z ravnatelji srednjih šol, nato še z ravnatelji osnovnih šol. Želimo si, da bi bila ta odzivnost zadostna, le na ta način bo to prineslo dodano vrednost. Želimo slediti državam, ki so to že uvedle,« je med drugim povedal Poklukar.