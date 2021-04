Znano, koliko maturantov se je odločilo za cepljenje

Poklicno in splošno maturo bo opravljalo dobrih 16 tisoč dijakov

Na Nacionalnem inštitutu za javne zdravje (NIJZ) so prejeli naročilo za 2625 odmerkov cepiva proti covidu-19 za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Med njimi je 47 naročil za cepljenje mlajših od 18 let, so na NIJZ pojasnili za STA.Maturante je vlada v prenovljeno strategijo uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit.Možnost za prijavo so maturanti imeli danes do 12. ure, cepljenje maturantov pa so pristojni napovedali za petek.Vodja svetovalne skupine za covid-19je na današnji novinarski konferenci dejala, da če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo. Glede morebitnega dodatnega termina za cepljenje maturantov pred jesenskim rokom mature pa še niso govorili.Maturante bodo cepili s cepivom AstraZeneca, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech.Glede na decembrske podatke ministrstva za izobraževanje znanost in šport bo v letošnjem šolskem letu poklicno maturo opravljalo predvidoma 9093 dijakov, splošno maturo pa 6927.Časovnica izvedbe mature po navedbah ministrstva ostaja nespremenjena, več podrobnosti o njenih izvedbi pa je pričakovati na novinarski konferenci, predvidoma v sredo.