Vse o dokumentu, ki obljublja brezskrbno poletje

Kako bomo dostopali do digitalnega zelenega potrdila?

Po seji so v sporočilu za javnost zapisali, da se bo potrdilo izdajalo v okviru sistema eZdravje na podlagi podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih. »Preko zVEM portala bo dostopno pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom. Do DZP bodo lahko dostopali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do Centralnega registra podatkov o pacientih. Dostop do potrdila bo možen tudi za pooblaščene osebe na NIJZ, ki bodo lahko na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti. Rešitev bo izdelana najkasneje do konca junija 2021.«



Ob tem poudarjajo, da je povečanje deleža SMSPass ključno, saj bodo DZP za potovanje izven Slovenije uporabljali vsi testirani, cepljeni in prebolevniki. Vlada zato poudarja, da je nujno da se čim večjemu krogu prebivalcev zagotovi enostaven dostop do pridobitve varne elektronske identitete, da lahko do potrdila kadarkoli dostopajo sami. »Za zagotovitev administrativne razbremenitve izvajalcev zdravstvene dejavnosti (predvsem timov izbranih osebnih zdravnikov) je nujno, da se vmesni čas do začetka izdaje DZP izkoristi za čim širšo omogočanje dostopnosti prebivalcev do mobilne identitete, ki bo omogočala samostojen dostop do DZP kjerkoli in kadarkoli. S tem namenom se želi zagotoviti čim širšo mrežo točk, kjer lahko osebe oddajo obrazce za pridobitev SMSPass mobilne identitete.«



Na začetku julija naj bi zaživelo digitalno zeleno potrdilo, dokument, ki naj bi med pandemijo olajšal varno prosto gibanje evropskim državljankam in državljanom po EU. Potrdilo se bo izdajalo v okviru sistema eZDravje, preko zVem pa bo dostopno pacientom s SPSPass mobilno identiteto Na NIJZ, ki bo v Sloveniji tudi izdajalo DZP, pojasnjujejo, da je uredba evropskega parlamenta in sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19, ki bo predpisala tako obvezne sestavine kot tudi pogoje uporabe dokumenta, v postopkih obravnave. Predvidevajo, da bo sprejeta v mesecu juniju, z julijem pa naj bi zaživelo tudi tako zelo težko pričakovano potrdilo.»V Sloveniji bo DZP (digitalno zeleno potrdilo) izdajal NIJZ na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih in hkrati preko rešitev, opisanih v tem dokumentu, omogočal dostop do potrdila pacientom, zdravstvenim delavcem in pooblaščenim osebam na NIJZ. DZP se bo lahko hranil na mobilni napravi ali v papirni obliki. Obe različici bosta opremljeni s kodo QR, ki bo vsebovala bistvene informacije, ter digitalni žig, ki bo dokazoval pristnost potrdila,« so pojasnili.Dodajajo še, da bodo digitalna zelena potrdila bodo priznana v vseh državah članicah EU. Pomagala bodo omogočiti usklajeno odpravljanje trenutno veljavnih omejitev, predvsem pa zagotoviti enak način izdaje oz. predvsem preverjanja pristnosti potrdil. »Vsi državljani in državljanke EU ter državljani in državljanke tretjih držav z zakonitim prebivališčem v EU, ki imajo digitalno zeleno potrdilo, bi morali biti med potovanjem izvzeti iz omejitev prostega gibanja na enak način kot državljani in državljanke obiskane države članice. Ne glede na enotno obliko potrdila bodo države imele še vedno možnost uvajati ukrepe samostojno, kar pomeni, da se bodo lahko pogoji za prosti prestop med državami vseeno razlikovali.«In kaj bo vsebovalo digitalno zeleno potrdilo? Vse potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstvena oznaka. Ob tem poudarjajo, da se bo digitalno zeleno potrdilo izdajalo samo za COVID-19. »Obiskane države teh podatkov ne smejo hraniti. Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je digitalno zeleno potrdilo izdala.«