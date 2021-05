Spremembe na meji za slovenske družine: to so napovedali Hrvati

Do konca maja bodo sporočili, katere ukrepe bodo sprostili

Na Hrvaškem razmišljajo, da bi omogočili vstop v državo brez obveznega negativnega testa na novi koronavirus tudi otrokom, starejšim od sedem let, je danes potrdil hrvaški notranji minister. To bi lahko veljalo za otroke do 14. leta starosti, odločitev o tem pa naj bi bila sprejeta do konca meseca.Božinović je poudaril, da je Hrvaška cilj številnih družin, ki prihajajo pogosto z osebnimi avtomobili. Spomnil je, da na Hrvaško brez negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom lahko vstopijo otroci do sedmega leta starosti v spremstvu staršev, ki izpolnjujeta epidemiološke pogoje.»To je nekaj, kar bomo verjetno spremenili in dodatno liberalizirali. Tudi dvakrat starejši otroci ne morejo sami potovati kot turisti po Evropi. Domnevam, da bomo tudi njihov status povezali s statusom njihovih staršev, a bo to tema pogovorov članov štaba,« je povedal Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.Protiepidemiološki ukrepi veljajo do 30. maja in do takrat bodo objavili, kaj nameravajo čez poletje. Potem naj bi uveljavili tudi digitalno zeleno potrdilo, ki ga bodo po Božinovićevih besedah uporabljali tudi pri organizaciji nekaterih prireditev. Potrdil je, da je Hrvaška pripravljena na izdajanje digitalnih zelenih potrdil že s 1. junijem.Na Hrvaškem se število na novo okuženih z novim koronavirusom že nekaj tednov manjša. Od začetka tedna so potrdili 38,4 odstotka manj primerov kot v prvih petih dneh prejšnjega tedna, je novinarjem povedal direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo. Dodal je, da znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 262,5, medtem ko je stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev 1929.Do četrtka zvečer so uporabili 1,5 milijona odmerkov cepiva proti covidu 19. Z dvema odmerkoma so cepili 357.412 ljudi. Načrtujejo, da bodo do konca junija cepili 50 do 55 odstotkov polnoletnih državljanov.