Znano, kdaj bodo za ves promet zaprli Dunajsko cesto

Zaradi gradnje viadukta bo od četrtka, 27. junija 2024, od 24. ure, do ponedeljka, 1. julija 2024 do 5. ure zjutraj, za ves promet, vključno s pešci in kolesarji, popolnoma zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Dela sodijo v okvir urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture.

Priporočen obvoz bo označen tako, da bodo vozniki z Dunajske ceste vodeni po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri). Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (ter v nasprotno smer).

Obvoz Dunajske ceste FOTO: Mol

Obvoz linij mestnega potniškega prometa

Obvoz bodo v času trajanja popolne zapore imele linije 3G, 6, 6B, 7, 7L, 8, 11, 11B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 64.

Trase bodo naslednje:

Linije 3G, 6B in 11B : Slovenska cesta, Trg OF, Slovenska cesta (redna trasa),

: Slovenska cesta, Trg OF, Slovenska cesta (redna trasa), liniji 12 in 12D : Masarykova cesta, Kolodvor, Masarykova cesta (redna trasa).

: Masarykova cesta, Kolodvor, Masarykova cesta (redna trasa). Linije 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I in 20 : Slovenska cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Dunajska cesta (redna trasa) in enako v obratni smeri.

: Slovenska cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Dunajska cesta (redna trasa) in enako v obratni smeri. Linija 64: Dunajska cesta, Topniška ulica, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Kolodvor in enako v obratni smeri.

Previdno in strpno v prometu

Župan Zoran Janković prosi vse udeležence v prometu, da pot načrtujejo in se nanjo odpravijo pravočasno. Popolna zapora Dunajske ceste poteka v tednu, ko so šolarji s poukom že zaključili, in v katerem je na dopustu veliko število ljudi.

Vsem se zahvaljujemo za strpnost, previdnost in dodatno pozornost na spremembe v prometu, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in signalizacije ter spoštovanje drugih prometnih udeležencev. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.

